В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона

Вадим Карасев

В городе Конуральп на северо-востоке Турции найден мраморный блок с вырезанным рельефным изображением Актеона, пожираемого собственными охотничьими собаками. Мрамор украшал римский театр в древнем городе Прусиада-на-Гипии. Блок был обнаружен в орхестре древнего театра вместе со многими другими богато украшенными архитектурными фрагментами, такими как антаблементы, которые когда-то были частью конструкции сцены.

Согласно мифу, Артемида превратила охотника Актеона в оленя в наказание за то, что он видел, как она купается обнаженной. В итоге его свора из пятидесяти собак, не признав хозяина, набросилась на него и разорвала на части. На рельефе Актеон изображен еще в человеческом обличье, но на него уже нападают три собаки. Сцену окаймляет рельеф из листьев аканта. Другими замечательными находками стали блоки с масками трагедии, комедии и драмы, подобные тем, которые были найдены в этом же районе ранее, и блоки с растительным декором.

Город, где ведутся раскопки, был основан в 4 веке до н. э. переселенцами из Гераклеи Понтийской, процветающего центра торговли на побережье Вифинии. Изначально он, как и местная река, назывался Гипий. Царь Вифинии Прусий I в начале III века до н. э. захватил город и переименовал его в Прусиаду. Примерно в это же время в городе был построен первый театр. В 74 году до н. э. вифинский царь Никомед IV завещал всё свое царство, включая город Прусиаду, Римской республике. В римскую эпоху к названию города были добавлены слова ad Hypium («на Гипии»). В течение следующих двух столетий численность населения и богатство города росли. Ему было предоставлено право чеканить монеты, и не менее трех римских императоров (Адриан, Каракалла и Элагабал) лично посетили город во II и III веках нашей эры.