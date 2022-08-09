В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона

В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона

В городе Конуральп на северо-востоке Турции найден мраморный блок с вырезанным рельефным изображением Актеона, пожираемого собственными охотничьими собаками. Мрамор украшал римский театр в древнем городе Прусиада-на-Гипии. Блок был обнаружен в орхестре древнего театра вместе со многими другими богато украшенными архитектурными фрагментами, такими как антаблементы, которые когда-то были частью конструкции сцены.

Согласно мифу, Артемида превратила охотника Актеона в оленя в наказание за то, что он видел, как она купается обнаженной. В итоге его свора из пятидесяти собак, не признав хозяина, набросилась на него и разорвала на части. На рельефе Актеон изображен еще в человеческом обличье, но на него уже нападают три собаки. Сцену окаймляет рельеф из листьев аканта. Другими замечательными находками стали блоки с масками трагедии, комедии и драмы, подобные тем, которые были найдены в этом же районе ранее, и блоки с растительным декором.

Город, где ведутся раскопки, был основан в 4 веке до н. э. переселенцами из Гераклеи Понтийской, процветающего центра торговли на побережье Вифинии. Изначально он, как и местная река, назывался Гипий. Царь Вифинии Прусий I в начале III века до н. э. захватил город и переименовал его в Прусиаду. Примерно в это же время в городе был построен первый театр. В 74 году до н. э. вифинский царь Никомед IV завещал всё свое царство, включая город Прусиаду, Римской республике. В римскую эпоху к названию города были добавлены слова ad Hypium («на Гипии»). В течение следующих двух столетий численность населения и богатство города росли. Ему было предоставлено право чеканить монеты, и не менее трех римских императоров (Адриан, Каракалла и Элагабал) лично посетили город во II и III веках нашей эры.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты
Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона
В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона
Иркутские борцы стали чемпионами турнира по борьбе в Ольхонском районе
Иркутские борцы стали чемпионами турнира по борьбе в Ольхонском районе
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Тренировка шла по плану, пока не попался дерзкий боец
Тренировка шла по плану, пока не попался дерзкий боец
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о Владе Лисовце
Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня

Еще по теме

В Турции строители нашли античный саркофаг с золотой диадемой
В Саудовской Аравии найдено древнейшее изображение собак
Первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС заработали в Крыму
В Нью-Йорке продали один из самых больших в мире бриллиантов