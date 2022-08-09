Валерий Меладзе может лишиться дорогой недвижимости
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Валерий Меладзе может лишиться дорогой недвижимости

Валерий Меладзе может лишиться дорогой недвижимости
Певцу Валерию Меладзе грозят крупные штрафы до отъема имущества. Артист может лишиться торгового центра в столичном Восточном Бирюлево. Еще в 2009 году музыкант приобрел ТЦ «Вантаж». Землю он арендует у столичной мэрии. В 2021 году во время проверки инспектор нашел в здании автошколу, ремонт одежды и обуви и ломбард. А это нарушает договоренности Меладзе и властей города.
Тогда на Меладзе завели административное дело. Музыкант подал в суд, но дело проиграл. Сейчас на «Вантаж» и Меладзе могут наложить пени за неисполнение договора. По предварительным данным, певец может лишиться 15 миллионов рублей годового дохода, сообщает Mash. Напомним, что Валерий Меладзе за последнее время сделал несколько негативных высказываний о России. Не так давно он выступил на корпоративе в Монако.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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