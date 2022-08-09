Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог

Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
О разводе певицы Веры Брежневой уже давно ходят слухи. Артистка оставила в своей сториз намек, который фанаты расценили как сообщение о скором ее разводе с Константином Меладзе. Надо сказать, об их вероятном расставании говорят уже давно, однако до сих пор Вера не давала никаких прямых подтверждений. На эту тему высказалась таролог Саона. Она убеждена: подозрения поклонников имеют под собой почву, и у Веры… есть другой мужчина.
«Конечно, ожидается расставание, так как у нее есть другой, есть другие отношения. Есть человек, который имеет к ней интерес. И этот человек не сегодня появился в ее жизни. Поэтому будем дальше наблюдать и ожидать, когда это все выявится и мы услышим об этом. Предпосылки к расставанию идут не со стороны Меладзе, а с ее стороны, это ее желания, а никак не его», — рассказала таролог изданию МК.    
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

Последние новости

Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали этого более 20 лет
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Рыбак пошел на крайние меры
Рыбак пошел на крайние меры
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"

Еще по теме

У Веры Брежневой появилась сестра-близнец
Экс-супруга Меладзе высказалась о его разводе с Верой Брежневой
Вера Брежнева продемонстрировала появившийся животик
Брежнева рассказала всю правду о «тайной свадьбе» Меладзе и Джанабевой