Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог

О разводе певицы Веры Брежневой уже давно ходят слухи. Артистка оставила в своей сториз намек, который фанаты расценили как сообщение о скором ее разводе с Константином Меладзе. Надо сказать, об их вероятном расставании говорят уже давно, однако до сих пор Вера не давала никаких прямых подтверждений. На эту тему высказалась таролог Саона. Она убеждена: подозрения поклонников имеют под собой почву, и у Веры… есть другой мужчина.«Конечно, ожидается расставание, так как у нее есть другой, есть другие отношения. Есть человек, который имеет к ней интерес. И этот человек не сегодня появился в ее жизни. Поэтому будем дальше наблюдать и ожидать, когда это все выявится и мы услышим об этом. Предпосылки к расставанию идут не со стороны Меладзе, а с ее стороны, это ее желания, а никак не его», — рассказала таролог изданию МК.