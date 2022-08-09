Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Вадим Карасев

Все столичные детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Нововведение серьезно упростило работу врачам и высвободило помещения, в которых хранилась документация. Бумажные медкарты начали перевозить на хранение в роботизированный кластер Главархива. Бывшие картохранилища в поликлиниках переоборудуют в комфортные помещения для врачей – комнаты профессионального роста и комнаты отдыха. Медики смогут собираться там на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты, рабочие задачи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идет исключительно в электронных медицинских картах. Это удобно для родителей маленьких пациентов — больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой — прямо в смартфоне", — рассказала Ракова.

Электронная медицинская карта позволяет хранить все медицинские данные о пациенте в единой цифровой среде в удобном структурированном формате. Цифровой формат позволяет максимально быстро найти необходимую информацию во время приема. При этом информация доступна пациенту круглосуточно – проверить или уточнить какие-то данные или назначения можно в любое время. Кроме того, данные можно скачивать, распечатывать или отправлять по электронной почте.

Бумажные карты будут храниться в роботизированном кластере Главархива, где создана особая среда с пониженным содержанием кислорода. Персональные данные защищены с помощью интегрированной системы безопасности. Площадь хранилища в новом кластере составляет почти 70 тысяч квадратных метров. Сюда можно поместить до 100 миллионов единиц бумажных материалов.

"Таким образом, мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках — около 10 тысяч квадратных метров. На их месте организуем комфортные пространства для врачей — зоны отдыха. <…> Комнаты оборудуем компьютерами, кофемашинами и удобными диванами", — добавила Ракова.

Для пациентов и их родителей электронная медкарта удобна прежде всего тем, что все медицинские сведения хранятся в единой цифровой среде в электронном виде, они не потеряются и будут всегда доступны как любому столичному врачу, так и самим горожанам в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".