Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты
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Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Все столичные детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Нововведение серьезно упростило работу врачам и высвободило помещения, в которых хранилась документация. Бумажные медкарты начали перевозить на хранение в роботизированный кластер Главархива. Бывшие картохранилища в поликлиниках переоборудуют в комфортные помещения для врачей – комнаты профессионального роста и комнаты отдыха. Медики смогут собираться там на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты, рабочие задачи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.


"Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идет исключительно в электронных медицинских картах. Это удобно для родителей маленьких пациентов — больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой — прямо в смартфоне", — рассказала Ракова.

Электронная медицинская карта позволяет хранить все медицинские данные о пациенте в единой цифровой среде в удобном структурированном формате. Цифровой формат позволяет максимально быстро найти необходимую информацию во время приема. При этом информация доступна пациенту круглосуточно – проверить или уточнить какие-то данные или назначения можно в любое время. Кроме того, данные можно скачивать, распечатывать или отправлять по электронной почте.

Бумажные карты будут храниться в роботизированном кластере Главархива, где создана особая среда с пониженным содержанием кислорода. Персональные данные защищены с помощью интегрированной системы безопасности. Площадь хранилища в новом кластере составляет почти 70 тысяч квадратных метров. Сюда можно поместить до 100 миллионов единиц бумажных материалов.

"Таким образом, мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках — около 10 тысяч квадратных метров. На их месте организуем комфортные пространства для врачей — зоны отдыха. <…> Комнаты оборудуем компьютерами, кофемашинами и удобными диванами", — добавила Ракова.

Для пациентов и их родителей электронная медкарта удобна прежде всего тем, что все медицинские сведения хранятся в единой цифровой среде в электронном виде, они не потеряются и будут всегда доступны как любому столичному врачу, так и самим горожанам в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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По материалам: uposters.ru

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