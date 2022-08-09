Выбор инструмента для инвестиций
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Выбор инструмента для инвестиций

Хранение денег дома практически всегда приводит к финансовым потерям. Инвестиции – возможность защитить свои сбережения от обесценивания, получение дохода с минимумом усилий.

Есть возможности, ориентированные преимущественно на юридических лиц. Большинству граждан интересны личные инвестиции. Это понятие предполагает управление личными ресурсами.

Определение цели

На первом этапе стоит правильно поставить цель. Она зависит и от того, есть у человека деньги или нет. В первом случае ее стоит правильно вложить. Цель – сохранение накопленных ресурсов до конкретного момента. Например, до окончания детьми средней школы, смены бизнеса.

Если нет суммы в свободном доступе, но есть регулярный доход, постарайтесь накопить на конкретную цель. Сначала нужно собрать капитал, а потом подбирать метод инвестиций. Оптимальный вариант – обозначить для себя несколько промежуточных целей, которые вы сможете достичь быстрее.

Куда инвестировать?

Направлений много:

  • криптовалюта;
  • недвижимость;
  • драгметаллы;
  • ценные бумаги и прочее.

К одному из самых непредсказуемых в финансовом плане инструментов относят акции. По ним легко получить высокий доход, но без выработанной стратегии можно быстро уйти в минус. Их цена подвижна, ее изменяют многие факторы. Некоторые эксперты рекомендуют покупать акции молодых и перспективных компаний.

Можно заниматься трейдингом криптовалют. Есть специальные площадки, позволяющие освоить это направление. Выбирать их стоит аккуратно с учетом рейтинга и отзывов. На сайте invest1 представлена информация не только о площадках, но и данные о мошенниках. На нем легко подобрать подходящий сервис и получить полезную информацию о заработках на криптовалюте.

Драгоценные металлы целесообразно рассматривать для долгосрочных вложений. Они часто имеют медленный рост, но отличаются стабильностью. Коллекционные монеты из драгметаллов отличаются и нумизматической ценностью.

Вложение в недвижимость – один из популярных вариантов. Получать пассивный доход легко от сдачи объекта в аренду. В дальнейшем его можно продать по более высокой стоимости: цены на недвижимость с каждым годом растут.

Если не знаете, какой инструмент использовать для инвестиций, воспользуйтесь доверительным управлением. Управляющая компания составит индивидуальный инвестиционный портфель. Учитываются пожелания клиента по доходу. Помните, что часто дохода пойдет в оплату услуг УК.


# Бизнес

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