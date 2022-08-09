Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD
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Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD

Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD


Маркетмейкер Wintermute стал девятым участником стоящей за алгоритмическим стейблкоином USDD организации TRON DAO Reserve. Об этом ForkLog сообщили ее представители.


Трейдинговая фирма получила возможность выпускать и сжигать USDD. Wintermute также будет консультировать организацию по развитию проекта стейблкоина.


Монета вошла в обращение 5 мая накануне краха LUNA и Terra USD (UST). Стейблкоин доступен в сетях TRON, Ethereum и BNB Chain.


В TRON DAO Reserve отметили, что признали эластичность цены USDD по отношению к доллару в условиях рыночных потрясений. По мнению представителей проекта, ставка на "сверхобеспеченность" актива способствовала успешной стабилизации котировок.


На момент написания рыночное предложение составляет 739 887 667 USDD. Заявленные резервы стейблкоина превышают $2,33 млрд.


Данные: TRON DAO Reserve.

Алгоритмический трейдер Wintermute является признанным игроком на криптовалютном рынке со среднесуточным объемом торгов более $5 млрд. Компания поддерживает внебиржевую торговлю, предоставляет ликвидность как централизованным, так и децентрализованным площадкам.


Напомним, в мае основатель Tron Джастин Сан назвал объем обеспечения USDD в $2 млрд целью для первого этапа. По его словам, перспективе показатель достигнет $10 млрд.

# Экономика tron, wintermute, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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