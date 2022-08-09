Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Освежающие салат из огурцов с весьма пикантным вкусом может приготовить каждая хозяйка. Рецепт «битых огурчиков» простой и в тоже время дает возможности даже молодой хозяйке блеснуть своим кулинарным талантом.
Рецепт «Битые огурцы» по-китайски
В Китае и других странах Азии большой популярностью пользуется запуска под названием “битые огурцы”. Чтобы огурцы хорошо пропитались маринадом, их необходимо хорошенько отбить кухонным молотком. Пожалуй, в этом и заключается основной секрет того, почему блюдо выходит таким вкусным и пряным.
Битые огурцы по-китайски
- Огурцы свежие — 6 шт.
- Перец чили или другой острый перец — 1 шт.
- Кунжутное или подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Яблочный уксус — 2 ст. л.
- Кинза свежая — 3 веточки.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика.
Как приготовить:
Огурцы тщательно промыть и обсушить. Разрезать огурцы вдоль пополам и выложить в пакет либо накрыть пленкой. Отбить огурцы скалкой или молотком для мяса так, чтобы они потрескались. Но не переусердствуйте, чтобы овощи не превратились в кашу.
Отбитые огурцы нарезать по диагонали крупными кусочками. Добавить мелко нарезанные чеснок и перец чили. Количество перца регулируйте по вкусу. Добавить к огурцам нарезанную кинзу, кунжутное или подсолнечное масло, соевые соус, сахар и уксус. Хорошо перемешать огурцы с маринадом. Оставьте огурцы в маринаде в холодильнике на 30 минут.
Готовые битые огурцы посыпать кунжутом и подавать к мясу, рыбе или жареным колбаскам. По желанию в салат можно добавить зелень и орехи.
Хранить маринованные огурцы лучше в стеклянной банке, при этом она должна плотно закрываться. В холодильнике битые огурцы могут стоять не более 3 дней.
С чем подавать битые огурцы
Поскольку закуска позиционируется как китайская, традиционно ее следует подавать к рису. Это может быть рис с луком и яйцом, жареный рис или просто отварная крупа. В нашей стране острая маринованная закуска неплохо сочеталась бы с вареной картошкой, жареным мясом и шашлыком. Рецептов битых огурцов довольно много, среди них найдутся и такие, которые предполагают отдельную подачу блюда.
Битые китайские огурцы или закуска Пай Хуангуа – весьма популярная еда в Китае, а количество рецептов ее приготовления уже давно не поддается счету.