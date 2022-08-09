Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
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Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски

Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски

Освежающие салат из огурцов с весьма пикантным вкусом может приготовить каждая хозяйка. Рецепт «битых огурчиков» простой и в тоже время дает возможности даже молодой хозяйке блеснуть своим кулинарным талантом.

Рецепт «Битые огурцы» по-китайски

В Китае и других странах Азии большой популярностью пользуется запуска под названием “битые огурцы”. Чтобы огурцы хорошо пропитались маринадом, их необходимо хорошенько отбить кухонным молотком. Пожалуй, в этом и заключается основной секрет того, почему блюдо выходит таким вкусным и пряным.


Битые огурцы по-китайски

  • Огурцы свежие — 6 шт.
  • Перец чили или другой острый перец — 1 шт.
  • Кунжутное или подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Кинза свежая — 3 веточки.
  • Кунжут — 1 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика.

Как приготовить:

Огурцы тщательно промыть и обсушить. Разрезать огурцы вдоль пополам и выложить в пакет либо накрыть пленкой. Отбить огурцы скалкой или молотком для мяса так, чтобы они потрескались. Но не переусердствуйте, чтобы овощи не превратились в кашу.

Отбитые огурцы нарезать по диагонали крупными кусочками. Добавить мелко нарезанные чеснок и перец чили. Количество перца регулируйте по вкусу. Добавить к огурцам нарезанную кинзу, кунжутное или подсолнечное масло, соевые соус, сахар и уксус. Хорошо перемешать огурцы с маринадом. Оставьте огурцы в маринаде в холодильнике на 30 минут.

Готовые битые огурцы посыпать кунжутом и подавать к мясу, рыбе или жареным колбаскам. По желанию в салат можно добавить зелень и орехи.

Хранить маринованные огурцы лучше в стеклянной банке, при этом она должна плотно закрываться. В холодильнике битые огурцы могут стоять не более 3 дней.

С чем подавать битые огурцы

Поскольку закуска позиционируется как китайская, традиционно ее следует подавать к рису. Это может быть рис с луком и яйцом, жареный рис или просто отварная крупа. В нашей стране острая маринованная закуска неплохо сочеталась бы с вареной картошкой, жареным мясом и шашлыком. Рецептов битых огурцов довольно много, среди них найдутся и такие, которые предполагают отдельную подачу блюда.

Битые китайские огурцы или закуска Пай Хуангуа – весьма популярная еда в Китае, а количество рецептов ее приготовления уже давно не поддается счету.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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