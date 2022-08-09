Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски

Освежающие салат из огурцов с весьма пикантным вкусом может приготовить каждая хозяйка. Рецепт «битых огурчиков» простой и в тоже время дает возможности даже молодой хозяйке блеснуть своим кулинарным талантом.

Рецепт «Битые огурцы» по-китайски

В Китае и других странах Азии большой популярностью пользуется запуска под названием “битые огурцы”. Чтобы огурцы хорошо пропитались маринадом, их необходимо хорошенько отбить кухонным молотком. Пожалуй, в этом и заключается основной секрет того, почему блюдо выходит таким вкусным и пряным.





Битые огурцы по-китайски

Огурцы свежие — 6 шт.

Перец чили или другой острый перец — 1 шт.

Кунжутное или подсолнечное масло — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Кинза свежая — 3 веточки.

Кунжут — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Как приготовить:

Огурцы тщательно промыть и обсушить. Разрезать огурцы вдоль пополам и выложить в пакет либо накрыть пленкой. Отбить огурцы скалкой или молотком для мяса так, чтобы они потрескались. Но не переусердствуйте, чтобы овощи не превратились в кашу.

Отбитые огурцы нарезать по диагонали крупными кусочками. Добавить мелко нарезанные чеснок и перец чили. Количество перца регулируйте по вкусу. Добавить к огурцам нарезанную кинзу, кунжутное или подсолнечное масло, соевые соус, сахар и уксус. Хорошо перемешать огурцы с маринадом. Оставьте огурцы в маринаде в холодильнике на 30 минут.

Готовые битые огурцы посыпать кунжутом и подавать к мясу, рыбе или жареным колбаскам. По желанию в салат можно добавить зелень и орехи.

Хранить маринованные огурцы лучше в стеклянной банке, при этом она должна плотно закрываться. В холодильнике битые огурцы могут стоять не более 3 дней.

С чем подавать битые огурцы

Поскольку закуска позиционируется как китайская, традиционно ее следует подавать к рису. Это может быть рис с луком и яйцом, жареный рис или просто отварная крупа. В нашей стране острая маринованная закуска неплохо сочеталась бы с вареной картошкой, жареным мясом и шашлыком. Рецептов битых огурцов довольно много, среди них найдутся и такие, которые предполагают отдельную подачу блюда.

Битые китайские огурцы или закуска Пай Хуангуа – весьма популярная еда в Китае, а количество рецептов ее приготовления уже давно не поддается счету.