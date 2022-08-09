Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о Владе Лисовце

Ведущий говорил, что делал бизнес на том, что требовалось для его комфортной жизни. Влад Лисовец начинал как парикмахер, затем стилизовал клипы и наряжал звезд, а уже потом открыл собственный салон, арт-пространство и кофейню. Для ряда селебрити дизайнер стал не только модным экспертом, но и близким другом.

9 августа 1972-го в Баку родился Владислав Лисовец. Его отец был машинистом, ну а мама — химиком в лаборатории при железной дороге. Влада не тянуло продолжать династию, а вот искусство манило его с детства. Так, с семи лет мальчик посещал балетную студию и музыкальную школу. Через несколько лет Лисовец осознал, что связывать судьбу с танцами не хочет, тем более что уже заинтересовался модой.

В старших классах Влад увлекся парикмахерским делом и мастерство оттачивал, работая над имиджем одноклассниц и родственников. Парню нравилось делать людей красивыми, а так как он еще и имел отменный вкус, то задумался о карьере стилиста. Поворотный момент наступил, когда Лисовец решился на переезд из Баку в Москву. Здесь Владислав устроился мастером в салон в «Останкино», куда нередко заглядывали звезды.

Однажды к парикмахеру заскочили музыканты из «Агаты Кристи», которые не только воспользовались услугами стилиста, но и пригласили его сняться в клипе. Вскоре Владу предложили перейти в крупный столичный салон, где знаниями с ним делились специалисты мирового класса. Тем временем звездные знакомства ширились, и вот уже мастер из Баку превратился в гуру моды для группы «Блестящие», Валерия Леонтьева, Авраама Руссо.

Но так ли легко было найти место под солнцем, открыть бизнес и добиться признания коллег? В честь 50-летия Лисовца вспоминаем, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на пути к успеху.

Неидеальное детство

Хотелось бы сказать, что в Баку Влад наслаждался солнечной погодой и вдохновлялся яркими красками природы, но его детство было омрачено массой негативных факторов. «Я был нежеланным ребенком. Когда родился, у мамы из-за скандалов с отцом пропало молоко. Я знаю, что такое война с самого начала. Пережил погром, обстрел. Мы лежали под подоконниками всю ночь, так как летали шальные пули», — перечислял имиджмейкер.

Родители Влада разошлись, и одинокой маме, живущей в коммуналке, пришлось одной поднимать двоих сыновей. Порой нервы не выдерживали, женщина срывалась на Лисовца и не брезговала физическими наказаниями. Доставалось мальчику и от старшего брата, который отрабатывал на нем приемы каратэ. И хотя в самые темные времена Владислав даже задумывался о смерти, сейчас он благодарен судьбе за испытания, закалившие характер.

«Тетя меня наряжала. Я лучше всех одевался всегда. Я приходил в школу, и все говорили: «Какая у тебя куртка!» Понимаете, если бы были только эти куртки с моим эго, львиным характером… О-о, я мог бы топтать людей! А так во мне сидит бэкграунд. Я помню, как плакала мама, потому что не знала, что делать», — откровенничал Лисовец в YouTube-шоу «вМесте».

Но одно дело быть битым мамой и братом, а совсем иное — хулиганами. В юности Влад часто влипал в Баку в неприятности из-за того, что одевался чересчур ярко, по мнению местных жителей. «Если бы я не сопротивлялся, то вряд ли бы сидел перед тобой сейчас. Меня жестко угнетали, били ногами. Нос был порван — каблуком зацепили. А просто за то, что одет был не так, как все. Но я сумел противостоять», — подчеркивал стилист в интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Стилист-бизнесмен

Лисовец стремился к развитию, поэтому, получив специальность парикмахера широкого профиля, не побоялся перебраться в Москву, где начал с нуля. Карьера пошла в гору, когда звезды шоу-бизнеса стали рекомендовать стилиста друзьям. Вскоре Влада уже вовсю приглашали на телевидение в качестве модного эксперта.

Лисовцу удалось монетизировать свое творчество, ведь он открыл сеть салонов красоты и арт-пространство LISObon, где выставлялись современные художники, с собственной кофейней. Как правило, бизнес появлялся довольно спонтанно. Например, однажды Владу захотелось серьгу в виде креста, и он заказал ее ювелиру. Окружающим понравилось украшение, и получилось, что стилист задал определенный тренд.

«Так началось производство ювелирных украшений — это лимитированные изделия, ручная работа из английского серебра под моим надзором. Появилась одна сережка, потом вторая, а затем кольца. Это не то, что бизнес, скорее для удовольствия, но серьезная мотивация. Захотелось сделать футболку — нигде не мог найти нужный крой, нашел за 45 тысяч похожую, но решил, что еще не сошел с ума платить за майку такие деньги, я человек рациональный. Нарисовал ее сам, и по моим эскизам сделали 50 футболок разных цветов с принтом POLICE. Мы стали продавать их как мерч для клиентов, и это стало визитной карточкой. Мой интерес к жизни был моим стартом», — пояснял модный эксперт.

Он вел программу «Мейкаперы» на «Пятнице», «Женскую форму», «Неделю стиля» и шоу «Красота Требует» на «Домашнем», сидел в жюри «Топ-модели по-русски» на Муз-ТВ. Засветился Влад и в проекте «Форт Боярд», и даже в кино: в «Папиных дочках» и «Любви прет-а-порте».

Имиджмейкера ценили не только за оригинальность и самобытность, но и за прямоту. Стилист не стеснялся критиковать звезд, если те явно отставали от моды. Так, в 2017-м Влад отметил, что Ольга Бузова не попадает на обложки глянца из-за искусственных волос и ногтей, ведь в тренде натуральность. Впрочем, мог Лисовец и похвалить знаменитостей за вкус.

«Собчак нормально одевается, когда обращается к помощи стилистов. Литвинова? Это образ. Классику ничем не испортишь. Лиза Боярская — обычная русская девушка, классическая одежда, не экспериментирует», — рассуждал он.

Дружба с Жанной Фриске

Мы уже говорили о том, что Влад приятельствовал со многими звездами, но особое место в его жизни занимала Жанна Фриске. Очень часто Лисовец повторял, что они с певицей — люди с одной планеты, которые существуют по каким-то старообрядческим правилам: уважают других, делятся с людьми своими талантами и возможностями. Объединяло стилиста с артисткой и искрометное чувство юмора. Особенно импонировало имиджмейкеру то, что яркая и привлекательная Жанна могла посмеяться над собой.

«Могу сказать, что Жанна мне доверяла, а я же доверял ей. Если я пускаю человека в свой круг, то могу ему все рассказать. Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни», — отмечал стилист.

В отличие от имиджмейкера, Жанна была мегапопулярна и жила в бешеном графике. Однако родные певицы к Владу относились как к равному. На дне рождения артистки ее мама даже отметила, что рада общению дочки со стилистом, ведь постоянно смотрит его программы.

«Мне было приятно, что мы находимся в одном статусе. Я как человек, который переодевает, знает все о стиле, а она всегда прислушивалась к моим советам. Иногда чувствовал, что ей даже неловко передо мной (хотя мы и друзья), что она немного не так одета. Жанна в классическом представлении была красивой женщиной. А я все-таки пропагандировал экстремальную моду: одевался смело и дерзко, ценил свободу. И за это она меня очень уважала, что чувствовалось. И потом, я был старше. Вообще, это очень теплые отношения, дружба, о которой пишут в книгах, о которой говорили в начале прошлого века», — рассуждал Лисовец.

Владислав отмечал, что восхищался отношениями Жанны с Дмитрием Шепелевым, однако финал этой лавстори его разочаровал. «Я не понял этого финала. Вообще, считаю, что мужчина — это благородство, ум, самодостаточность, тот, который не жалуется: «Меня не признают». Все приобрело какую-то странную форму. Я увидел совсем другого человека, но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств», — заключил стилист в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Жанна Фриске скончалась в 2015-м в возрасте 40 лет из-за глиобластомы, но Влад Лисовец не забывал близкую подругу и в каждую памятную дату публиковал посты о ней с архивными фото. «Я очень ей благодарен за такую любовь к жизни! А звонить мне, когда у меня была депрессия? Эта история останется со мной на всю жизнь. Это просто кино. Еду в машине, по стеклу стекает грязь, все такое грустное и мерзкое. Вдруг звонит телефон, снимаю трубку, а там Жанна: «Владичка, на улице такая погода ужасная. Тебе, наверное, очень плохо? Не грусти! Тебе это так не идет. Пожалуйста, все будет хорошо». Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!» — вспоминал Лисовец в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Личная жизнь

Владислав известен как человек свободолюбивый и к тому же скрытный, поэтому о его сердечных делах известно мало. Сам стилист признавался, что однажды вступал в брак, но надолго его не хватило.

«У меня был такой опыт в 1997 году, если не ошибаюсь. Но я понял, что это не мое, и мы благополучно, по-дружески разошлись. Это было обоюдное решение — без скандалов и драк. И с этого дня я что-то пробую, но с первого раза понимаю — мое это или нет. Я человек чувствительный в этом плане. Сейчас я живу, как хочу, и больше не прибегаю к этому, потому что не люблю никаких обязательств, не чувствую», — пояснял имиджмейкер.

Долгое время поклонники считали, что Владислав не становился отцом, но в прошлом году он заявил о коротком романе с девушкой, которая забеременела от него и родила двойню. Минувшей весной стилист разоткровенничался и рассказал, что его дочерям уже 26 лет. Мама у наследниц оказалась адекватной, так что никогда ничего не требовала от бывшего избранника.

«Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня, потом, мол, нет извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да... Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — заключил эксперт моды.

Пиариться на личном стилист не собирался, так что все предложения о походах на телешоу, проведении ДНК-экспертизы и подробных интервью отверг. «Если бы мне был нужен левый пиар или жалость общества, я бы, конечно, придумал какую-нибудь историю, что у меня все вяло, жухло, я ничего не могу. В России ведь очень любят жалеть, и на этом я бы сделал себе карьеру. Но у меня все в порядке. Все, что я хочу, у меня есть, все, что я хотел, у меня было», — резюмировал имиджмейкер.