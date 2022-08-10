15 крохотных вещиц и созданий, которых не так просто разглядеть, но легко ими умилиться
Есть в нашей жизни вещи, животные или даже люди, которые удивляют всех своими габаритами. Но если кто-то или что-то это делает своими внушительными размерами, рядом с которыми становится тесновато, то другие же наоборот превращаются в таких крохотулек, что их едва можно заметить. Какие бы причины их малюсенького размера ни были — проделки природы, случайность или приложенная к этому делу рука человека — они всё равно остаются очень милыми и интересными вещичками и созданиями, которыми сложно устать любоваться. Взгляните сами!
Кроха-лягушка
Змеёныш
Вам шурупчик закрутить?
На ужин хватит!
Мне дали эту крошечную упаковку макарон в Италии.
А это как раз бутылочка острого соуса к предыдущей упаковке макарон
Обед по расписанию
Моя мама очень любит кормить белок! Смастерил из колбасных досок полноценный мини-стол для пикника.
Битва малюсеньких бананов
К барбекю готовы
Превратил велосипедный звонок в крошечный гриль. Кто хочет попробовать маленьких рёбрушек?