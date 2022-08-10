15 крохотных вещиц и созданий, которых не так просто разглядеть, но легко ими умилиться

Есть в нашей жизни вещи, животные или даже люди, которые удивляют всех своими габаритами. Но если кто-то или что-то это делает своими внушительными размерами, рядом с которыми становится тесновато, то другие же наоборот превращаются в таких крохотулек, что их едва можно заметить. Какие бы причины их малюсенького размера ни были — проделки природы, случайность или приложенная к этому делу рука человека — они всё равно остаются очень милыми и интересными вещичками и созданиями, которыми сложно устать любоваться. Взгляните сами!

Кроха-лягушка

Змеёныш

Вам шурупчик закрутить?

На ужин хватит!

Мне дали эту крошечную упаковку макарон в Италии.

А это как раз бутылочка острого соуса к предыдущей упаковке макарон

Обед по расписанию

Моя мама очень любит кормить белок! Смастерил из колбасных досок полноценный мини-стол для пикника.

Битва малюсеньких бананов

К барбекю готовы

Превратил велосипедный звонок в крошечный гриль. Кто хочет попробовать маленьких рёбрушек?

Кажется, из меня вышел неплохой специалист по выращиванию томатов

Мини-версия сумки IKEA

Книжка, которая точно у вас не займёт много места на полке

Две версии консервированного мяса. А какую выберешь ты?

Зубная паста на один зуб

Миленький голубоглазик-крабик

Черепашка размером с чайную ложку