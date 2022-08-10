15 забавных фото, показывающих весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках
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15 забавных фото, показывающих весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках

15 забавных фото, показывающих весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках

Парки аттракционов — очень привлекательное место для людей, которым хочется взбодриться и получить новую порцию адреналина на какой-нибудь жуткой американской горке. Но, как показывает практика, таким людям частенько бывает скучно туда идти одним, поэтому они обязательно приводят с собой друзей, вторых половинок или целую семью. И многие из них не так позитивно настроены на получение новых ощущений. В результате, у одних радости полные штаны, а другие побывали на грани жизни и смерти. И в этом легко убедиться, если только одним глазком взглянуть на фотографии людей, которые были запечатлены в самые неожиданные моменты их поездки.

Когда босс позвонил в самый неподходящий момент

Сразу видно, кто был инициатором всей этой поездки

Когда уже успели поссориться

Спокойный семейный отдых

Новая горка — одна эмоция

Моя жена всегда мне говорила, что я выгляжу несчастным на американских горках. После недавнего визита в Орландо оказалось, что она права.

Паааап, может, не надо?

Свидание, которое надолго останется у девушки в памяти

Моя девушка первый раз прокатилась на американских горках.

Возможно, это был и последний раз.

Главное, что папа счастлив

На любых американских горках есть два типа людей

Весь спектр эмоций на одном фото

Дедулю ничем не напугать

Дедушка с невозмутимым лицом был в прошлом пилотом Junkers Ju 87 — пикирующего бомбардировщика. Поэтому этого человека сложно чем-то напугать.

Не совсем подходящее время и место для перекуса…

Нам с сестрой «очень понравился» аттракцион

И это вы называете страшной американской горкой?

Ты всегда должен быть готов к тому, что где-то тебя поджидает скрытая камера

Фотографии хранят воспоминания, а неудачные снимки становятся поводом для искреннего смеха. Например, здесь вы можете посмотреть, как одна мелочь может превратить ваше семейное фото в сцену, по которой можно снимать целый фильм.

# Интересное
По материалам: twizz

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