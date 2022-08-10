15 заряжающих позитивом фото Брэда Питта с промотура его нового фильма, где актёр отрывается по полной
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15 заряжающих позитивом фото Брэда Питта с промотура его нового фильма, где актёр отрывается по полной

15 заряжающих позитивом фото Брэда Питта с промотура его нового фильма, где актёр отрывается по полной

Брэд Питт ездит по миру со своим новым фильмом — комедийным экшном «Быстрее пули». Сама картина представляет собой весёленький боевик в замкнутом пространстве, где герой Питта, наёмный убийца Божья Коровка, дерётся со своими коллегами, которые по неизвестной причине оказались все вместе в одном и том же скоростном поезде.

Выход картины в США состоялся 8 августа, и её приём только формируется, но пока зрительские оценки у фильма вполне добротные. Но что нас интересует больше всего, так это сверхэнергичный и озорной Брэд Питт, который отрывается на премьерных показах фильма в разных странах.

Демонстрируем вам несколько фотографий актёра, которые можно описать следующим образом: «Всем бы нам быть настолько бодрыми духом и телом в 58 лет!»

Брэд Питт представил миру новый фильм со своим участием под названием «Быстрее пули»

Это комедийный экшн-боевик, но неясно, что веселее — сама картина или фотографии Питта с промотура?

Это Лондон, Париж, Берлин и Лос-Анджелес. Всего в этих городах у Питта было семь появлений, фотографии с которых мы и показываем.

На всех премьерах актёра сопровождали его партнёры по фильму

Лос-Анджелес, 1 августа

Jon Kopaloff/Getty Images
Kevin Winter/GA/The Hollywood Reporter

Ох, сколько же мемов можно теперь сделать из всего-то семи выходов актёра в свет!

Pierre Suu/Getty Images

Помимо своего неутомимого веселья Брэд блистал яркими костюмами

NIVIERE DAVID

Кстати, какой из луков актёра вам понравился больше?

Брэд Питт и Эйфелева башня — что ещё нужно для крутого снимка?

AP

Раз такое дело, то посмотрите и трейлер фильма «Быстрее пули» — не зря же Брэд так выкладывается!

Ну или перейдите в наш пост про недавнюю фотосессию Питта, где его не узнать!

# Интересное
По материалам: twizz

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