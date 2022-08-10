17 фото, доказывающих, что поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака
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17 фото, доказывающих, что поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака

17 фото, доказывающих, что поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака

Есть много способов, как развеселить себя во время поездки на машине. Но все они не нужны, если взять с собой особого пассажира. Этот пассажир — собака. Вот кто подарит кучу поводов для улыбки! Разумеется, если собака тоже любит поездки. А ещё собаки могут скрасить поездку не только для своих хозяев, но и для людей в соседних машинах. Смотрите сами!

Наблюдает за движением на правой полосе

ВНИМАНИЕ: Вот что происходит, когда вы сажаете собаку в горячую машину

Она тает, как мягкое бархатистое мороженое.

Я два года хранил лакомство для собак в машине только ради этого

Ветер в голове

Райское наслаждение

Отдых

Надо пристегнуться!

Зора любит кататься на машине, но ещё больше она любит, когда может сидеть рядом со мной

Наслаждаясь первой поездкой

С любимой игрушкой

Во время переезда первая игрушка этого пса осталась где-то на заднем сидении. Они играл с ней, когда был щенком. Пёс был несколько взволнован, отыскав её.

Поездка с маламутом

Сколько восторга!

Хорошо, что в машине есть специальный держатель для собаки!

Как собака моих друзей ездит в машине

Леди в красной машине

Меня продинамили, поэтому я взял с собой единственную девушку, которая мне нужна, и отправился в путешествие.

Во время поездок ей нравится класть голову буквально на что угодно

Собака против ветра

А вот целая подборка забавных ситуаций, когда собаки путешествовали в сумках.

# Интересное
По материалам: twizz

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