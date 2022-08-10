17 фото, доказывающих, что поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака
Есть много способов, как развеселить себя во время поездки на машине. Но все они не нужны, если взять с собой особого пассажира. Этот пассажир — собака. Вот кто подарит кучу поводов для улыбки! Разумеется, если собака тоже любит поездки. А ещё собаки могут скрасить поездку не только для своих хозяев, но и для людей в соседних машинах. Смотрите сами!
Наблюдает за движением на правой полосе
ВНИМАНИЕ: Вот что происходит, когда вы сажаете собаку в горячую машину
Она тает, как мягкое бархатистое мороженое.
Я два года хранил лакомство для собак в машине только ради этого
Ветер в голове
Райское наслаждение
Отдых
Надо пристегнуться!
Зора любит кататься на машине, но ещё больше она любит, когда может сидеть рядом со мной
Наслаждаясь первой поездкой
С любимой игрушкой
Во время переезда первая игрушка этого пса осталась где-то на заднем сидении. Они играл с ней, когда был щенком. Пёс был несколько взволнован, отыскав её.
Поездка с маламутом
Сколько восторга!
Хорошо, что в машине есть специальный держатель для собаки!
Как собака моих друзей ездит в машине
Леди в красной машине
Меня продинамили, поэтому я взял с собой единственную девушку, которая мне нужна, и отправился в путешествие.
Во время поездок ей нравится класть голову буквально на что угодно
Собака против ветра
А вот целая подборка забавных ситуаций, когда собаки путешествовали в сумках.