17 идей от людей, которые делают жизнь экологичнее, давая второй шанс старым вещам и избегая лишних покупок

Люди в процессе своей жизни производят много мусора, и это неизбежно. Сломанные вещи, одежда, которая пришла в негодность, остатки еды, упаковка — невозможно жить, избегая этих моментов. Но всё же есть возможность сделать свою жизнь более экологичной: использовать что-то многоразовое вместо одноразового, давать новую жизнь старым вещам, обходиться без излишней упаковки. Посмотрите, что придумывают для этого некоторые.

Из старых банок получаются красивые вазы и подсвечники

Переделала старые шторы и старый пиджак в костюм для дочки

Из остатков контейнера для курицы-гриль можно сделать миниатюрную теплицу

Сильно обгорел на солнце в командировке и вместо геля в бутылке купил лист алоэ

Большая сумка досталась мне бесплатно, но я ненавижу носить логотипы, поэтому теперь на ней вышивка

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда люди подошли к искусству делать заплатки креативно.

Моя наволочка постоянно соскальзывала

Вместо того, чтобы покупать новую, я просто сделала два разреза и привязала к ней ленточку.

Остатки еды можно завернуть в слоёное тесто и бросить в морозилку. Получаются лёгкие закуски

Кофейня использует старые упаковки из-под молока в качестве подносов для чашек

Коврик из нового ватина и обрезков ткани, которым около 20 лет

Решила использовать своё хобби и сделать многоразовые насадки на швабру

Многоразовые спонжи для снятия макияжа своими руками из остатков ткани и полотенца

Сохраняю фрукты, которые не съели мои дети, в пакете на застёжке, кладу их в морозилку, а потом использую для смузи

Картон идеально подходит для игр и развлечений перед тем, как его отправят на переработку

Творение моей малышки, которым она очень гордится.

Если вы не знаете, что это за монстр, то поясняем: это Хагги Вагги. Персонаж игры и любимец детей. Подробнее о нём мы рассказывали в этом посте.

Не тратьте пластик впустую, сохраняя половину банана

Когда не нравится светильник, не нужно сразу избавляться от него

Покрасил баллончиком, убрал плафоны и добавил лампы накаливания. Теперь я счастлив.

Ветеринар не дал нам конусов, когда их стерилизовали, поэтому мы импровизировали!

Мы позаботились о том, чтобы животные могли нормально дышать и есть.

Искал в интернете приспособление, чтобы на нём держался ключ во время пробежек. Понял, что у меня уже есть такое приспособление

А здесь мы собрали лайфхаки, которые делают жизнь проще.