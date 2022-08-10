18 комиксов от юмористического проекта «Вадик», которые порадуют тех, кто любит нетипичные шутки

Вы слышали когда-нибудь о необычном комикс-проекте «Вадик»? Это трое друзей, которые славно проводят время, придумывая ироничные каламбуры с безымянными персонажами. Отличительный стиль рисовки и подача материала сделали из ребят настоящих звёзд в интернете. Их работы отлично помогают людям расслабиться после тяжелого дня, сбросить негатив и поднять настроение. Предлагаем вам сделать то же самое.

Когда неудача обернулась удачей

Основатели сообщества неоднократно рассказывали, что смысла в названии паблика нет. Это рандомно придуманное имя, которое не несёт в себе никакого подтекста.

Кризис никто не отменял

Монстры тоже хотят дружить

Игра слов

Героические подвиги откладываются на потом

Так рождается на свет кулинарный шедевр

Изначально комиксы в паблике были чёрно-белыми. Их рисовали на бумаге при помощи простого карандаша.

Где-то в параллельной вселенной

Правда жизни

Действительно, когда?

Немножко безумия

Бери пример с котика и всё будет отлично

В 2017 году один из комиксов без разрешения заимствовала компания KFC. Авторы паблика обратились к руководству, чтобы восстановить справедливость. В ответ сеть ресторанов быстрого питания подарила им ведро крыльев и конфликт разрешился успешно. Ребята рассказали, что это был единственный случай, когда им предложили сотрудничество.

Шаман-мастер

Невозможное возможно

Печальная история о коне, у которого не клеились продажи

Наглядная разница

Неожиданная развязка

И правильно делает

Татьяны поймут

На данный момент у основателей сообщества нет планов по развитию. Они предпочитают просто творить и радовать людей своими работами.

Вот так поворот

Здесь вы можете посмотреть комикс-стрипы обо всём на свете. Их рисует талантливый художник из Архангельска и выкладывает в свою группу с необычным названием «Мозги Трески»