19 экстраординарных, а порой и нелепых нарядов, в которых знаменитости выходили на красную дорожку

На что только не готовы пойти знаменитости, чтобы удивить своих поклонников и привлечь внимание прессы. Самое простое, что они могут сделать — это надеть впечатляющий наряд, который выгодно выделит их на фоне коллег. Однако следует помнить, что даже самые популярные певцы, актёры и модели — обычные люди. Они тоже склонны перегибать палку, сами того не желая (в особенности, если это касается одежды). Мы собрали для вас самые странные и нелепые образы последних лет, в которых звёзды появлялись на публике, чем порядочно всех удивили, повеселили или даже шокировали.

Бред Питт пришёл на премьеру нового фильма «Быстрее пули» в льняной юбке

Модель Кара Делевинь чересчур буквально восприняла обозначенную тему вечера — «Позолоченный век». Она приняла решение покрыть золотом всю себя. А чтобы журналисты убедились в этом, сняла пиджак и предстала практически в обнажённом виде. К такому откровению были готовы далеко не все.

Ким Петрас на Met Gala 2021 продемонстрировала, что она обожает лошадей

Рэпер Lil Nas X в буквальном смысле блистал на Met Gala 2021

Модель Иман явно выделялась на фоне остальных гостей, прибывших на Met Gala 2021

Ким Кардашьян в крайне нетипичном образе на Met Gala 2021

Кэтти Перри посетила премию Грэмми 2019 в розовом платье, которое многим показалось смешным

Модель Эмбер Валетта решила привлечь публику объёмами на Met Gala 2019

Топ-модель Иман идёт по красной дорожке перед церемонией открытия Венецианского фестиваля 2019

В 2019 году Рианна пришла на Diamond Ball в нелепом платье, напоминающем хвост русалки

Angela WeissDimitrios KambourisMike CoppolaSteve GranitzGilbert FloresErnesto RuscioSteven Ferdman

Ежегодно в Нью-Йорке проходит традиционный благотворительный Diamond Ball, который уже не первый год курирует певица Рианна. Обычно он превращается в настоящий парад изысканных и дорогих вечерних нарядов. Однако от казусов никто не застрахован. Это касается и самой основательницы бала.

Холзи на «Flip Grand Launch Event» в 2021 году

Ленни Кравиц на Met Gala 2022 доказал, что брутальность бывает разная

Карди Би с трудом осталась на ногах в своём громоздком платье на Met Gala 2019

Таинственный Коди Ферн на Met Gala 2019

Image Press AgencyJamie McCarthyEastNewsAngela Weiss

Здесь вы можете посмотреть, как изменились некоторые известные исполнители девяностых-нулевых с момента выпуска своих первых музыкальных хитов.