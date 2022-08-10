30-летний житель Тайшета перевел мошенникам четыре миллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции Тайшета обратился 30-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что стал жертвой обмана, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, собеседник сообщил, что со счета жителя Тайшета пытаются похитить деньги. В разговоре с заявителем лжебанкиры убедили его оформить два кредита, озвучив для убедительности всю кредитную историю жертвы. Потерпевшего в течение двух дней консультировали с разных номеров телефонов, как обналичить и перевести деньги.

Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 270 тысяч рублей. Следователи ОВД возбудили уголовное дело.