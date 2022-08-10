51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
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51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?

51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?

Буквально на днях артистка показала, что молодой муж от нее никуда не сбежал и находится рядом. А буквально час назад продемонстрировала в личном блоге... округлившийся живот. Подписчики 51-летней Наргиз Закировой вовсю поздравляют ее с беременностью.


Сама артистка, проживающая сегодня в Узбекистане, светится от счастья. Наргиз опубликовала в личном блоге снимок с супругом, на котором нельзя не заметить ее округлившегося живота. «Быть!» — столь лаконично подписала Закирова этот кадр.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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