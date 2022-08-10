9 важных вещей, которым стоит научиться у детей

1. Дети двигаются целый день

2. Умеют отдыхать

3. Радуются любой мелочи

4. Просыпаются и засыпают рано

5. Умеют всецело доверять

6. Не пасуют перед трудностями

7. Умеют развивать свои природные таланты

8. Быстро переключаются

9. Обладают искренностью и самоотдачей

Считается - опытные, повидавшие жизнь взрослые должны учить уму-разуму маленьких. Однако, внимательное наблюдение за детьми показывает – они тоже могут кое-чему научить старших товарищей. Вот несколько хороших детских качеств, которые взрослым неплохо было бы взять на вооружение.С самого утра и до отхода ко сну дети постоянно двигаются – бегают, резвятся, прыгают. Ребёнок никогда не пойдёт пешком, если есть возможность побежать, никогда не будет двигаться медленно, коли можно перемещаться быстро. Детский организм понимает, что движение – жизнь.Любой ребёнок без труда может заснуть в самый неподходящий момент – разуваясь после того, как пришёл с улицы или поглощая вкусный обед. Малыш прекрасно знает, что у него закончились силы, и нужна передышка для набора новых. Взрослые же уже не способны замечать собственную усталость, они утратили это полезное умение останавливаться и восстанавливать силы.Для детей не имеет значения, с чем они будут играть - крутой игровой приставкой, потрёпанным мячиком или склеенными из бумаги фигурками. Для них всё представляет интерес, они счастливы и заряжены оптимизмом. В то время как взрослые больше тяготеют к дорогостоящим игрушкам и совсем забыли, что такое радоваться простым незамысловатым вещам.Дети живут по биологическим часам, поэтому ложатся спать, когда этого требует организм. Зато отлично высыпаются, утром заряжены энергией и полны сил.Главный авторитет для маленького человека – мама. Этот самый близкий и любимый человек не может обмануть, поэтому ему нужно безоговорочно верить. Также безоглядно доверяют всему, что им говорят взрослые – до тех пор, пока не обнаружат, что в чём-то обмануты. Но, даже столкнувшись с обманом, маленькие не закрываются в себе и продолжают доверительно воспринимать сказанное другими. Это важное качество нужно иногда вспоминать и развивать в себе взрослым.Детская сила духа часто просто завораживает. Маленькие создания готовы упрямо идти к своей цели. Они заберутся куда угодно и абсолютно неважно, сколько царапин и шишек будет набито, как много раз придётся упасть – намеченное будет достигнуто обязательно.Дети чувствуют, какими талантами обладают и проявляют их. Когда ребёнок рисует на стене или делает что-то подобное, не нравящееся взрослым – таким образом, проявляет живущий внутри дар и пытается раскрыть его.Наверняка, все замечали такую особенность детского поведения - дитё безутешно и горько рыдает, оплакивая сломанную машинку, а через секунду уже заливисто смеётся над дворовым щенком. Многим взрослым, надолго погружающимся в какую-нибудь мрачную историю, стоило бы этой детской особенности поучиться.Дети, делая дело, обычно доводят его до самого финиша, вкладывая все свои силы, эмоции и ресурсы. Если плачут – то от души, коли смеются – изо всех сил, а копают яму в песочнице – так, будто это самая важная ямка в жизни. Это очень важное умение для взрослого – оставаться в чём-то ребёнком. Ведь так важно - уметь жить с полной отдачей и радоваться жизни!