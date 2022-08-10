Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в Крыму
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Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в Крыму

Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в КрымуГлава Крыма Аксенов сообщил, что из района взрывов на аэродроме Саки отселили 252 человека

Из района взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке отселили 252 человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, итоги которой он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, жители пострадавших от взрывов домов находятся в пункте временного размещения. Их обеспечили питанием и всем необходимым. «Нужно сделать все, чтобы жители поселка как можно быстрее вернулись к привычной жизни», — подчеркнул глава Крыма.

Он также сообщил, что власти республики будут оказывать поддержку как администрации пострадавшего района, так и гражданам.

Ранее Аксенов заявил, что жителям поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало из-за взрывов, выплатят компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. По его словам, в результате инцидента оказались повреждены 63 многоквартирных дома, а также 20 коммерческих объектов.

О серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму стало известно 9 августа. Момент одного из них очевидцы сняли на видео. Позже в Минобороны России уточнили, что взрывы произошли в результате детонации несколько авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома Саки.

По последним данным, в результате инцидента погиб 58-летний местный житель. Еще 14 человек пострадали, среди них двое детей.

Предварительно, признаки диверсии на авиабазе отсутствуют. В качестве основной версии взрывов Минобороны рассматривает нарушение требований пожарной безопасности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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