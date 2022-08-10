Активисты МГЕР выразили протест против решения властей Эстонии о сносе 400 советских памятников

Вадим Карасев

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели акцию протеста против сноса 400 советских памятников, об этом сообщает официальный telegram-канал МГЕР.

В мероприятии у посольства Эстонии приняли участие более 200 человек.

Председатель МГЕР Антон Демидов пояснил, что недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала скорее снести все советские мемориалы. По его мнению, это очередной шаг в кампании по переписыванию истории, которую ведут прибалтийские страны.

"Они открыто увязывают свои шаги с российской спецоперацией на Украине, они против денацификации, очевидно, играют за "другую команду". Ситуация на Украине, мол, "разбередила старые раны эстонского общества", о которых, к сожалению, Кае Каллас "все эти красноармейские монументы и напоминают". Конечно, для наследников эстонских коллаборантов память о Победе Советского Союза – это бельмо на глазу, им хочется реванша хотя бы в войне с памятниками, на большее они не способны", – заявил Демидов.