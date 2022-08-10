Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
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Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина

Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Певица Алла Пугачева поделилась свежим видео с детьми, которое сняла для Максима Галкина, находящегося на гастролях. Даже спустя 20 лет после свадьбы супруги сохраняют прекрасные отношения и стоят друг за друга горой. Прогуливаться по городу — только держась за руки, проводить выходные с детьми — обязательно вдвоем, отвечать на нападки хейтеров — так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в искренности их чувств. Правда в последние месяцы брак Аллы Борисовны и Максима Галкина проходит через серьезные испытания. Из-за гастролей юмориста по Европе супруги вынуждены часто расставаться и жить на две страны. Но даже в этой ситуации артисты находят возможность порадовать друг друга. Галкин публично признается Примадонне в любви, а она записывает для него видеоприветы. «Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо!» — публично обратилась Алла Борисовна к мужу 10 августа. «Помашем ручкой папе, мы идем домой», — сообщает Алла Пугачева в ролике. А сам артист незадолго до этого опубликовал в социальных сетях архивную фотографию и написал: «На пару дней отъехал — а уже скучаю».
При этом Максим Галкин уехал не так уж и далеко от семьи. Сейчас он находится в Таллине, а затем отправится в небольшой городок Йыхви, где даст концерт 13 августа. Алла Пугачева с детьми по-прежнему остается в Юрмале. Она не скрывает, что тоже скучает по любимому супругу, но при этом все равно весело проводит время с детьми на берегу Балтийского моря. Вернется ли Алла Борисовна в Израиль, откуда сбежала из-за слишком жаркого лета, пока не понятно. Ее близкий друг композитор Раймонд Паулс вообще настаивает, что певица скоро приедет в Россию, да не одна. Хотя от самой звезды и ее супруга никаких заявлений по этому поводу пока не поступало.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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