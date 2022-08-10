Андрей Макаревич боится запачкаться о российское телевидение, но от рублей не откажется

Певец Андрей Макаревич не желает сниматься на Российском ТВ. Артист в беседе с Николаем Левшицем на грузинском радио заявил, что не стремится на российское телевидение. «Сейчас на телевидении в России вас показывают или нет?» — спросил ведущий.«Конечно, нет. Я туда не стремлюсь, потому что то, во что оно сегодня превратилось — пачкаться просто не хочется», — заявил Андрей Макаревич. Напомним, что Андрей Макаревич последние месяцы живет с семьей в Израиле. Он уже не раз позволял себе негативные высказывания о России.