Андрей Макаревич больше не считает себя русским

Певец Андрей Макаревич открестился от родины. Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Николаем Левшицем на грузинском радио заявил, что в отношении него в России уже не проводят проверки. «Сегодня уже не проверки. Сегодня следующий этап. Мне очень жаль, что наша страна ходит кругами. Причем не по лучшим местам. К сожалению, повлиять я на это не могу», сказал Андрей Макаревич. Как отметил Макаревич, Грузия, где он в сентябре даст концерт, самое теплое место, которое он знает.«Масса историй, которые нет смысла пересказывать. У каждого нормального человека, у которого есть друзья в Тбилиси, могут рассказать истории об этой стране. Мы летели как-то туда с джазовым проектом. Был в Москве адский снегопад. Буквально за полчаса до вылета отменили рейс. Представитель грузинской авиакомпании в Москве сказал, что есть рейс из Домодедово. А мы были во Внуково. Надо было ехать 80 километров в другой аэропорт. Приехали. Сели в самолет, на который не было билетов и прилетели в Тбилиси. Три с половиной часа зрители сидели в зале, ни один не ушел», — заявил Макаревич. Напомним, что Андрей Макаревич последние месяцы живет с семьей в Израиле. Он уже не раз позволял себе негативные высказывания о России.