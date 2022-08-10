Ани Лорак решила делать карьеру в Европе

Певица Ани Лорак приняла решение о своей будущей карьере. Артистка весной этого года неожиданно выпала из мира российского шоу-бизнеса. Она перестала появляться на публике, не отвечала на звонки журналистов и отказывалась от съемок в любых проектах. Фанаты надеялись, что рано или поздно певица всё же вернется на сцену и она дождались новостей от артистки. Правда, совсем не тех, на которые рассчитывали. После шести месяцев месяцев молчания Лорак действительно решила возобновить концертную деятельность, но от карьеры в России она отказалась. Как выяснилось, певица отменила все предстоящие концерты на территории страны, которая принесла ей огромную популярность. Теперь артистка собирается зарабатывать в Европе. На официальном сайте Лорак обновилась афиша её предстоящих выступлений. В октябре она приедет с концертами в Германию, а потом в Чехию. Организаторы отмененных концертов в России уже начали оформлять заявки на возврат денег.Лорак не принесла извинений поклонникам, а также не стала объяснять, почему она решила отказаться от выступлений. Несмотря на это, фанаты оставляют ей трогательные послания. «Будем скучать! Возвращайтесь», «Верим, что еще передумаете», — пишут они в Сети. Напомним, что накануне Лорак выслала из России свою дочь Софию. Девочка поехала на каникулы к своему отцу Мурату Налчаджиоглу. Сегодня экс-супруг артистки объявил, что они проведут совместный отпуск в Европе.