Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народа
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Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народа

Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народаПосол РФ в США Антонов призвал киевские власти ответить за преступления против украинцев

Посол России в США Анатолий Антонов выступил с призывом показать всему миру преступления, совершаемые киевскими властями против своего собственного народа. По его словам, они должны быть привлечены к ответственности. Его заявление приводит посольство в своем Telegram-канале.

«Реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает Госдеп. Однако это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России. Нам не перестают приписывать деяния молодчиков из Киева. Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — заявил дипломат.

Ранее журналист китайского портала «Гуаньча» Хуша Мунлайт рассказал, что массовая приватизация на Украине обернется тотальной распродажей страны, а прибыль поделят президент Владимир Зеленский и его команда. Он считает, что украинский лидер решил продать страну Западу ради своего обогащения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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