ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в Nvidia
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ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в Nvidia

ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в Nvidia


Управляемый ARK Invest флагманский фонд Ark Innovation ETF избавился от 235 489 акций Block (ранее Square) стоимостью более $20,1 млн для покупки дополнительных 366 982 акций Nvidia на $65,3 млн.


Оценки получены исходя из цен закрытия ценных бумаг SQ и NVDA по состоянию на 8 августа.


Акции производителя графических процессоров пополнили состав ARK Next Generation Internet ETF (47 069), ARK Fintech Innovation ETF (30 684) и ARK Innovation ETF (289 229).


Капитализация NVIDIA по итогам торгов 8 августа упала на 6,32%. Рынок отреагировал на существенное расхождение фактических данных по выручке относительно среднего прогноза аналитиков — $6,7 млрд против $8,1 млрд.


Часовой график NVDA на NASDAQ. Данные: TradingView.

Напомним, в апреле ARK Invest ликвидировала позицию в акциях PayPal. CEO Кэти Вуд объяснила шаг большей уверенностью в перспективах приложения Cash App от конкурента Block.


Ранее платежная компания отчиталась о чистом убытке в размере $208 млн при валовой прибыли в $1,47 млрд. Доход Block от продажи биткоина через приложение Cash App составил $1,79 млрд. 


«Ослабление динамики вызвано, в первую очередь, снижением потребительского спроса ицены на биткоин, отчасти связанным с более широкой неопределенностью вокруг цифровых активов», — объяснили в компании.


В июле ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций Coinbase на $75 млн. Решение приняли на фоне информации о расследовании SEC деятельности биткоин-биржи.


Позднее акции Coinbase отскочили от зоны исторических минимумов на фоне восстановления цены биткоина и в свете информации о партнерстве с BlackRock.


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# Экономика ark invest, nvidia, square, новости
По материалам: ForkLog

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