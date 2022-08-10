Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств

Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств


С 10 августа криптовалютная биржа Hotbit приостановила торговлю, ввод и вывод средств для всех клиентов. Сроки возобновления операций неизвестны.




Согласно сообщению в блоге, бывший руководитель Hotbit был вовлечен в неназванный проект в 2021 году, против которого ведется расследование. Некоторых топ-менеджеров биржи вызвали в суд для дачи показаний.


Часть активов Hotbit заморожены в рамках расследования, что препятствует полноценной работе платформы. В компании уточнили, что не знали о происходящем, а сотрудник покинул биржу в апреле 2022 года.


Команда заявила, что активы всех пользователей находятся в безопасности. Сотрудники платформы сотрудничают с правоохранителями, а юристы добиваются разморозки счетов.


Напомним, в апреле 2021 года Hotbit подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники предположительно получили доступ к данным почти 2 млн пользователей. Средства клиентов не пострадали.

# Экономика hotbit, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Наргиз Закирова похвасталась округлившимся животом
Наргиз Закирова похвасталась округлившимся животом
Ирина Хакамада соблазняет юнцов
Ирина Хакамада соблазняет юнцов
Андрей Макаревич больше не считает себя русским
Андрей Макаревич больше не считает себя русским
Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы
Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы
Кети Топурия рассказала о семейной жизни с Львом Деньговым
Кети Топурия рассказала о семейной жизни с Львом Деньговым
Пережившего нападение подростка белгородского мальчика доставят в Москву
Пережившего нападение подростка белгородского мальчика доставят в
Новая техника поступила в парк МУП «ИркутскАвтодор» в Иркутске
Новая техника поступила в парк МУП «ИркутскАвтодор» в Иркутске
Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она ответила ему видеороликом с детьми
Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она
Последствия войны между Китаем и США оценили
Последствия войны между Китаем и США оценили
Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость конкурировать с Game Pass»
Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость
Полный вперед: как избавиться от вредной привычки, практические советы
Полный вперед: как избавиться от вредной привычки, практические советы

Топ на сегодня

Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник
В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме
В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на
Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»
Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»

Еще по теме

Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств
Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса