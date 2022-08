Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств

С 10 августа криптовалютная биржа Hotbit приостановила торговлю, ввод и вывод средств для всех клиентов. Сроки возобновления операций неизвестны.

📢Announcement on the Suspension of Hotbit Website Service on August 10th, 2022



Details👉https://t.co/5hf6XS638y



⚠️User's assets are safe, please don't worry.



We are sorry for any inconvenience caused!😢 pic.twitter.com/x7wiIL7j1a