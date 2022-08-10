Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств

С 10 августа криптовалютная биржа Hotbit приостановила торговлю, ввод и вывод средств для всех клиентов. Сроки возобновления операций неизвестны.

📢Announcement on the Suspension of Hotbit Website Service on August 10th, 2022



Details👉https://t.co/5hf6XS638y



⚠️User's assets are safe, please don't worry.



We are sorry for any inconvenience caused!😢 pic.twitter.com/x7wiIL7j1a — Hotbit News (@Hotbit_news) August 10, 2022

Согласно сообщению в блоге, бывший руководитель Hotbit был вовлечен в неназванный проект в 2021 году, против которого ведется расследование. Некоторых топ-менеджеров биржи вызвали в суд для дачи показаний.

Часть активов Hotbit заморожены в рамках расследования, что препятствует полноценной работе платформы. В компании уточнили, что не знали о происходящем, а сотрудник покинул биржу в апреле 2022 года.

Команда заявила, что активы всех пользователей находятся в безопасности. Сотрудники платформы сотрудничают с правоохранителями, а юристы добиваются разморозки счетов.

Напомним, в апреле 2021 года Hotbit подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники предположительно получили доступ к данным почти 2 млн пользователей. Средства клиентов не пострадали.