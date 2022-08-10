Богатый и здоровый урожай: самые действенные рецепты борьбы с фитофторой на помидорах

Помидоры выращивать несложно, к тому же они не особо требовательны в уходе. Однако довольно часто томаты становятся жертвами грибков и вредителей, из-за которых медленно погибают, и все усилия по их выращиванию пропадают даром. Именно поэтому важно как можно быстрее справиться с первыми симптомами. Узнайте самые действенные рецепты борьбы с фитофторой, чтобы защитить от нее ваши растения.

Самое частое заболевание помидоров и борьба с ним

Наиболее распространенным и опасным заболеванием помидоров является фитофтороз, вызываемый грибком Phytophthora infestans. Ему подвержены все помидоры, которые выращиваются в открытом грунте и под пленкой. Фитофтора может привести к гибели целых растений, особенно в длительные периоды прохладной и дождливой погоды. Не зря название заболевания переводится как «пожиратель растений».

После атаки грибка на растении темнеют листья, а на плодах и стеблях появляются пятна бурого цвета. В скором времени урожаю может прийти конец, если не предпринять специальные меры. Узнайте действенные способы, как бороться с этой напастью.

Самые действенные рецепты борьбы с фитофторой на помидорах

На сегодняшний день существует много препаратов на химической основе для борьбы с фитофторозом. Однако не все они дают ожидаемый эффект, и не все люди готовы использовать химию у себя на огороде. Поэтому лучше всего воспользоваться проверенными и действенными методами, а также безопасными препаратами, чтобы провести профилактику или побороть эту напасть.

1. Солевым раствором

Если грибок атаковал томаты, удалите с растения темные листья и поврежденные пятнами плоды. После этого проведите обработку куста солевым раствором.

Необходимо развести в ведре воды (10 л) один стакан поваренной соли.

После того, как раствор подсохнет, на растении и плодах образуется защитная пленка, которая не даст распространяться грибку.

2. Борьба с фитофторой чесночным настоем

Спасти урожай помидоров также поможет настой из чеснока.

Для его приготовления нужно:

полтора стакана измельченных до состояния кашицы головок чеснока и побегов;

2 г перманганата калия;

10 л горячей воды.

Все компоненты смешать, залить водой и настоять. Для обработки каждого куста потребуется 0,5 литра такой жидкости.

Опрыскивать кусты нужно регулярно, с промежутком 2 недели, начиная с конца июня.

3. Йодный раствор

Йодный раствор в комбинации с нежирным молоком помогает помидорам скорее созревать и бороться с грибком.

Чтобы приготовить его, понадобится:

20 капель йода;

1 л обезжиренного молока.

Опрыскивать растения можно для профилактики и для лечения.

4. Борьба с фитофторой с помощью кефира

Оставьте кефир бродить на двое суток. После чего смешайте его с 10 л воды. Такой жидкостью необходимо обрабатывать растения на регулярной основе с промежутком 2 недели после того, как они были посажены на постоянное место. А в летний сезон опрыскивать кусты нужно каждую неделю.

5. Используйте медную проволоку

Также можно попробовать еще один действенный и интересный способ борьбы с фитофторой. Для этого понадобится медная проволока. Ее нарезают небольшими кусками, сантиметра по 3-4, и обрабатывают наждачной бумагой. После этого проволокой протыкают стебель томатов насквозь, а концы опускают вниз. Ни в коем случае скручивать концы нельзя. Считается, что такой метод поможет растению получать необходимое количество меди, которое поможет ему противостоять фитофторозу.

6. Гриб- трутовик

Еще один популярный способ бороться с грибком – использовать настой с гриба-трутовика. Чтобы приготовить его, понадобится:

измельчить 100 г подсушенного гриба острым ножом;

залить его одним литром кипящей воды;

полученный настой остудить и процедить через марлю;

При появлении грибка на растении опрыскивать его такой жидкостью нужно каждые 2 недели.

7. Отвар хвоща

Чтобы повысить иммунитет растений, нужно опрыскивать их отваром хвоща.

Для приготовления понадобятся:

100 г хвоща сушеного или 150 г свежего;

6 л воды.

Залить хвощ водой и кипятить его на минимальном огне в течение 30 минут. Полученный отвар процедить и развести в 5 л воды. После этого опрыскать растения.