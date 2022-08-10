Бориса Корчевникова ожидает печальное будущее, заявил онколог
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Бориса Корчевникова ожидает печальное будущее, заявил онколог

Бориса Корчевникова ожидает печальное будущее, заявил онколог
Слухи о тяжелом состоянии ведущего Бориса Корчевникова.   Накануне в СМИ попали тревожные слухи о состоянии Бориса Корчевникова. Коллега ведущего по шоу «Судьба человека» на условиях анонимности рассказал журналистам, что главная звезда проекта теряет надежду на выздоровление. Не так давно Корчевников рассказал о новом хирургическом вмешательстве, которое, как он рассчитывал, должно было остановить развитие глухоты. Но, если верить коллегам, ситуация с болезнью ведущего ухудшается с каждой неделей. На съемках новых выпусков передачи Борису приходится пользоваться приложением, которое распознает речь собеседника и преобразует её в текст на экране. Без этого устройства Борис, по слухам, уже не может проводить интервью. Как известно, в 2015 году ведущий перенес трепанацию черепа, после которой он проходил длительную реабилитацию. Врачи удалили разросшуюся рядом со слуховым нервом доброкачественную опухоль.
Врач-онколог Николай Потуданский считает, что такие образования часто не удается удалить полностью, из-за чего существует риск рецидива. «В такой ситуации опухоль, будучи доброкачественной, может разрастаться и как бы вовлекать в свою структуру нервные волокна, которые будут влиять на зрение, на слух и на прочие структуры. Такое возможно», — цитирует Потуданского «Пятый канал». Самое опасное, что клетки доброкачественной опухоли обладают способностью к перерождению, а это может привести к онкологии. При этом концертный директор Корчевникова настаивает, что его подопечный полон сил и желания работать. Табриз Шахиди опроверг слухи об ухудшении состояния ведущего.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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