Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

Вадим Карасев

«Известия»: Центробанку предложили блокировать переводы граждан свыше 10 тысяч рублей

Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах. По данным «Известий», такая мера борьбы с мошенниками обсуждалась на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе.

Для разморозки отправленного перевода или при получении кредитов, которые оформляются без согласия клиента, потребуется ввести дополнительную идентификацию или фиксированный ПИН-код. Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков заявил, инициатива нашла поддержку участников, так как они признают необходимость дополнительных мер для защиты граждан от потерь.

Другой член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос обсуждался, однако отметила, что предложение нуждается в дополнительном обсуждении и доработке. Лазарева подчеркнула, что аналогичные механизмы на маркетплейсах и сервисах объявлений показывают свою эффективность.

Введение нового требования повлечет дополнительных расходы как для банков, так и для клиентов, так как сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов, отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Впрочем, по данным ЦБ, в первом квартале 2022 года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями, в частности крупнейшими — Сбербанком и ВТБ. Так поступили минимум два банка из пяти в Турции, подписавших соглашение с платежной системой (ПС) «Мир» — DenizBank и VakifBank, хотя публично об этом не заявили. По мнению юристов, эти учреждения рискуют попасть под вторичные санкции США, вплоть до отключения от SWIFT.