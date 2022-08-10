Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей«Известия»: Центробанку предложили блокировать переводы граждан свыше 10 тысяч рублей

Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах. По данным «Известий», такая мера борьбы с мошенниками обсуждалась на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе.

Для разморозки отправленного перевода или при получении кредитов, которые оформляются без согласия клиента, потребуется ввести дополнительную идентификацию или фиксированный ПИН-код. Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков заявил, инициатива нашла поддержку участников, так как они признают необходимость дополнительных мер для защиты граждан от потерь.

Другой член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос обсуждался, однако отметила, что предложение нуждается в дополнительном обсуждении и доработке. Лазарева подчеркнула, что аналогичные механизмы на маркетплейсах и сервисах объявлений показывают свою эффективность.

Введение нового требования повлечет дополнительных расходы как для банков, так и для клиентов, так как сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов, отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Впрочем, по данным ЦБ, в первом квартале 2022 года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями, в частности крупнейшими — Сбербанком и ВТБ. Так поступили минимум два банка из пяти в Турции, подписавших соглашение с платежной системой (ПС) «Мир» — DenizBank и VakifBank, хотя публично об этом не заявили. По мнению юристов, эти учреждения рискуют попасть под вторичные санкции США, вплоть до отключения от SWIFT.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч
Известные экранные дуэты, которым всегда рады зрители (12 фото)
Известные экранные дуэты, которым всегда рады зрители (12 фото)
Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года
Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года
Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке
Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке
Новый фермент поможет очистить фрукты от распространенного грибкового токсина
Новый фермент поможет очистить фрукты от распространенного грибкового
В микрорайоне Солнечный завершают строительство «Солнечного бульвара»
В микрорайоне Солнечный завершают строительство «Солнечного бульвара»
Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней отъехал, уже скучаю»
Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней
В Японии назначили новое правительство
В Японии назначили новое правительство
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 августа 2022 года: кому астролог рекомендует быть особо собранными и внимательными
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 августа 2022 года: кому астролог
Редкий вид колибри был встречен в первый раз за тринадцать лет
Редкий вид колибри был встречен в первый раз за тринадцать лет

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в криптовалюте
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в
Рыбак пошел на крайние меры
Рыбак пошел на крайние меры

Еще по теме

ЦБ отменяет комиссии за переводы в системе быстрых платежей
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
В России почти на четверть сократилось количество мелких кредитов
Western Union ввела новое ограничение на переводы за границу