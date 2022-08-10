Чем опасна бесконтрольная зарядка телефона
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Чем опасна бесконтрольная зарядка телефона

Чем опасна бесконтрольная зарядка телефона
Эксперт рассказала что может случиться при зарядке смартфона. Многие из нас не расстаются со смартфонами и телефонами, даже во время сна. Мы часто кладем гаджеты под подушку, чтобы, например, вовремя среагировать на будильник в устройстве. Но техника с аккумуляторами имеет свойство разряжаться в течение дня. Поэтому кажется логичным ставить телефон на зарядку ночью. Главное, все это не совмещать,  — иначе могут произойти крупные неприятности, предупредил специалист центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.   Если телефон работает корректно, то его спокойно можно оставлять на ночь, включенным в сеть. Но техника выходит из строя, если пользоваться ей активно и держать на зарядке постоянно. И в этом случае владельцу может произойти непредвиденное.  «При зарядке избыточный ток ограничивает контроллер заряда, отключая подачу питания при достижении 100%. Однако если постоянно оставлять телефон на зарядке продолжительное время, существует риск, что может выйти из строя контроллер заряда, тем самым поступление тока в аккумулятор ничем не будет ограничено», — заявил Кузьменко. В итоге, продолжил эксперт, гаджет будет перегреваться. И если положить его под подушку, температура еще больше возрастет. В итоге, устройство либо сгорит изнутри, либо приведет к возгоранию во вне.  Вообще, смартфоны, телефоны и другие похожие вещи лучше заряжать в определенных условиях. Например, оптимальной является температура около 20 градусов. Показатели влажности также не должны быть слишком высокими. «Показатели влажности должны быть в норме. Отличным решением будет стараться держать уровень заряда на значении 50-70%. Все это в сумме позволит продлить срок работы вашего аккумулятора»,  — сказал Кузьменко агентству «Прайм». Ранее эксперт Никита Мокеев рассказал, что в смартфоне рядовым гражданам не нужно использовать режим разработчика и удалять или менять какие-то системные файлы. В противном случае это приведет к сбою в работе или сделает устройство более уязвимым к взлому.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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