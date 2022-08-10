Что больше всего бесит Тельцов в окружающих людях

Вадим Карасев

Тельцы — довольно вспыльчивые люди, так что если их в вас что-то раздражает, ждите беды. Астрологи рассказали, что именно может в вашем поведении не понравиться представителям данного Знака Зодиака. Эти знания помогут вам правильно общаться с ними.

Тельцы часто злятся по поводу и без. Сохранение спокойствия — это одна из важных хитростей, которые помогают вам правильно формировать события своей жизни. Не нужно раздражаться, даже если есть на то веская причина.

Истерики

Тельцы никогда не истерят. Они могут совладать со своими нервами и со своими эмоциями, поэтому они ждут того же и от окружающих. Конечно, перепады настроения бывают разными. Если вдруг вам взгрустнулось, Телец не станет раздражаться по этому поводу, но если это происходит с завидной регулярностью, либо если вы слишком контрастны в своей переменчивости, это может вывести его из себя. Ни в коем случае не срывайте злость на Тельце, иначе ваша истерика рискует быть последней.

Манипуляции

Телец не сразу диагностирует манипуляторов, но если он хотя бы на секунду почувствует, что вы хотите им воспользоваться, вы уже никогда не станете для Тельца больше чем пустым местом. Если вы слишком напористо пытаетесь воспользоваться его добротой, человек этого Знака Зодиака может стать для вас самым настоящим заклятым врагом.

Насмешки

Если вы победили Тельца в чем-то, он постарается взять у вас реванш. Если же вы начали насмехаться над ним или подшучивать, то он тут же выйдет из себя. Его злости не будет конца и он не успокоится, пока не сделает вам больно в ответ. Единственный шанс предотвратить всё это — просто сказать что вы пошутили и извиниться, да так, чтобы это выглядело максимально искренне. Только это спасет вас от неминуемой боли.

Неисполнительность и необязательность

Если вы пообещали другу-Тельцу встретиться с ним в половину четвертого, то нельзя опаздывать ни на минуту. Если Телец опаздывает, то ему можно, но это другая история. В этот раз мы рассматриваем то, что раздражает его самого, вне зависимости от того, каким является его собственный характер. Если вы пообещали что-то Тельцу, вам придется это выполнить. Если это встречная услуга, а человек этого Знака свою часть уговора уже выполнил, вам лучше не плошать, поскольку вы можете нарваться на грубость. Телец не будет выбирать выражения, если почувствует, что его хотят обмануть.

Командный тон

Тельцы не особо признают иерархическую систему отношений, если только они не стоят во главе этой системы. Они больше любят равноправие, поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах не разговаривайте с Тельцом так, словно вы его мать или отец, а он перед вами провинился. Это моментально приведет к взрыву эмоций. Телец включит режим агрессии на полную мощность.