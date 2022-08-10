Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
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Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии

Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии

До сих пор нет единого мнения, как Смоленская икона появилась на территории России. Известно одно, этот лик является одним из самых почитаемых. Дата празднования 10 августа 2022 года. День богат на традиции и запреты, которые с давних времен соблюдаются верующими.

История и традиции праздника, 10 августа

Смоленскую икону Божией Матери почитают в православии и считают защитницей западных границ России. В страну она попала в XI веке. Ее долгое время воспринимали как родовую святынь русских князей.


В 1095 году Владимиром Мономахом икона была перенесена в Смоленск и стала с тех пор именоваться в честь этого города. Согласно преданиям, верующие получают от нее благодатную помощь.

Смоленской иконе молились о крепком здоровье, защите от недугов и несчастных случаев. Отправляющиеся в путь просили удачной дороги.

Что можно и что нельзя делать 10 августа

Сегодня каждый желающий может заняться шитьем, вязанием и другими видами рукоделия. Они не попадают под запрет. В течение этих суток крайне важно прибраться дома и занять себя другими домашними делами.

По народным традициям, верующие могут загадать желание. Оно обязательно сбудется, если просьба будет искренней и полезной как для человека, так и для окружающих.

Что стоит сделать:

  • Прочтите молитву Богородице. Существует множество светлых текстов — каждый найдет что-то для себя.
  • Не поленитесь сходить в церковь, чтобы принять участие в службе и поставить свечу у Смоленской иконы.

Запреты на 10 августа

  • 10 августа категорически запрещается выяснять отношения.
  • Откажитесь от споров и всевозможных конфликтных ситуаций.
  • Не стоит строить планы. Это может привести к пагубным последствиям.
  • Лучше отложить судьбоносные решения.
  • Не повышайте голос на близких.
  • Не сквернословьте.
  • Откажитесь от путешествий и командировок.

В ночь на 10 августа не ждали вещих снов. Однако пытались отыскать в приснившемся подсказки к решению наиболее важных проблем и вопросов в реальной жизни.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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