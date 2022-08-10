CleanSpark купила действующую биткоин-ферму за $16,2 млн
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CleanSpark купила действующую биткоин-ферму за $16,2 млн

CleanSpark купила действующую биткоин-ферму за $16,2 млн


Американская майнинговая компания CleanSpark заключила окончательное соглашение с WAHA Technologies о покупке действующего предприятия по добыче биткоина за $16,2 млн.



CleanSpark также приобрела установленные на объекте около 3400 майнеров серии Antminer S19 примерно за $8,9 млн.


Компания дополнительно разместит на предприятии уже оплаченное и поставленное ей оборудование. Ожидается, что в результате хешрейт CleanSpark до конца третьего квартала увеличится на ~1,1 EH/s или на 38%. 


Мощность расположенного в Вашингтоне (штат Джорджия) дата-центра составляет 36 МВт с возможностью расширения дополнительно на 50 МВт. В основном объект потребляет энергию из низкоуглеродных источников, таких как атомные электростанции.


Стороны рассчитывают закрыть сделку в течение 30 дней.


Дата-центр станет для компании третьим майнинговым предприятием в штате в дополнение к дата-центрам в Колледж-Парке и Норкроссе.


"Рынок готовился к консолидации все лето, и мы рады быть на стороне покупателей. Наша ориентация на устойчивость и максимизацию ценности для заинтересованных сторон позволила нам воспользоваться беспрецедентными возможностями, созданными нынешними условиями", — заявил CEO CleanSpark Зак Брэдфорд.


В отчете о финансовых результатах за второй квартал компания сообщила о чистом убытке в $29,1 млн. Доход за период составил $31 млн, сократившись на 17% по сравнению с первым кварталом.


В апреле-июне компания добыла 964 BTC и увеличила хешрейт на 22%.



По состоянию на 30 июня CleanSpark имела на балансе $2,7 млн в денежных средствах и $10,5 млн в цифровой валюте. Общие активы компании составили $411,1 млн при обязательствах на сумму $34,2 млн.


Напомним, в июле компания приобрела 1061 биткоин-майнер Whatsminer M30S по «существенно сниженной цене» из-за спада на рынке.

# Экономика cleanspark, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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