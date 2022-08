CleanSpark купила действующую биткоин-ферму за $16,2 млн

Американская майнинговая компания CleanSpark заключила окончательное соглашение с WAHA Technologies о покупке действующего предприятия по добыче биткоина за $16,2 млн.

We're expanding our footprint in Georgia! ➡️ $CLSK has acquired a plug-in ready, #cleanenergy #bitcoin mining facility from WAHA Technologies. It's scalable to 86 MW or 2.6 EH/s -- a 38% increase in #hashrate.



