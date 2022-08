Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов

Чистый убыток Coinbase во втором квартале 2022 года составил $1,1 млрд или $4,98 на акцию, что вдвое превысило ожидания аналитиков ($2,47). В послеторговую сессию ценные бумаги подешевели на 8% после потерь на 10,55% по итогам основной.

Our Q2'22 financial results are in.



Check out our letter to shareholders 👇https://t.co/RuDx4bPADb