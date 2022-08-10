Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов
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Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов

Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов


Чистый убыток Coinbase во втором квартале 2022 года составил $1,1 млрд или $4,98 на акцию, что вдвое превысило ожидания аналитиков ($2,47). В послеторговую сессию ценные бумаги подешевели на 8% после потерь на 10,55% по итогам основной.



За аналогичный период 2021 года Coinbase зафиксировала чистую прибыль в размере $1,6 млрд, в первом квартале 2022 года — убыток $429,7 млн.


Чистая выручка в апреле-июне сократилась с прошлогодних $2,03 млрд до $803 млн. Это связано со снижением цен на цифровые активы — объем торгов на платформе составил $217 млрд против $462 млрд. Число совершивших хотя бы одну сделку в течение месяца трейдеров выросло с 8,8 млн до 9 млн. Стоимость активов упала со $180 млрд до $96 млрд.


Данные: Coinbase.

Торговые комиссии сформировали 82% чистой выручки. Оставшаяся часть пришлась на доходы, объединенные в категорию подписок и услуг.


Coinbase по-прежнему в значительной степени зависит от розничных трейдеров. На эту категорию участников рынка пришлось $616 млн из $655 млн доходов от торговых комиссий.


«Драматичные изменения на рынке повлияли на доходы от транзакций, но также подчеркнули силу нашей программы управления рисками. Мы фокусируемся на приоритетах и более жестко управляем расходами. […] Coinbase по-прежнему ориентируется на долгосрочную перспективу и сосредоточена на построении будущего», — говорится в письме акционерам.


С момента IPO ценные бумаги Coinbase подешевели на 77%.


Часовой график Coinbase на Nasdaq. Данные: TradingView.

Напомним, в июле ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций Coinbase на $75 млн. Решение приняли на фоне информации о расследовании SEC деятельности биткоин-биржи.


21 июля Минюст США сообщил об аресте бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. Фигурантами дела также являются брат Вахи и Самир Рамани.


SEC подала против подозреваемых иск с аналогичными тезисами и подчеркнула, что речь идет о мошенничестве с ценными бумагами. Так ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты предположительно использовали в своих операциях.


Напомним, помощник сенатора США Синтии Ламмис сообщил журналистам, что SEC приступила к изучению каждой зарегистрированной в стране криптовалютной биржи. По его словам, расследование в отношении Coinbase — верхушка айсберга.


В августе Coinbase договорилась о сотрудничестве с BlackRock. Клиенты последней получат прямой доступ к торговле цифровыми активами через систему управления портфелем Aladdin.


Также недавно биткоин-биржа открыла возможность стейкинга Ethereum для институциональных клиентов.


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# Экономика coinbase, акции, отчетность, новости
По материалам: ForkLog

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