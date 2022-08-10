Дана Борисова ходит без бюстгальтера и больше не делает лазерную эпиляцию

46-летняя ведущая Дана Борисова поделилась интимными подробностями. Скандальная блондинка объяснила, почему отказалась от белья. Телеведущая решила, что ее бюст обрел внушительные размеры. Звезда программы «Армейский магазин» смело экспериментирует с образами. Дана не раз ложилась под нож хирурга, делала липосакцию. Несколько лет назад теледива увеличила свою грудь. Тогда Борисова призналась, что не пожалела о таком преображении. В последнее время гостья популярных ток-шоу стала реже надевать бюстгальтер. Телеведущая объяснила это тем, что ее грудь обрела внушительный объем. Этот факт заставляет ее отказываться от бра в любой удобный момент. «Не ношу лифчик вот по какой причине. В последнее время накручиваю себя, что грудь чрезмерно большая. Конечно, надеваю бюстгальтер на съемки. Но в последний момент всегда снимаю. Прочитала и самой стало смешно. Вот такая запутанная женская логика», — объяснила Дана. Она также высказалась об уходовых процедурах. Бывшая жена бизнесмена Максима Аксенова регулярно посещает косметолога и делает шугаринг. Более радикальные методы удаления волос теледиве не помогают. «Лазерную депиляцию делала 100 раз, абсолютно без толку, волосы снова начинают расти. Делаю шугаринг сахаром, хожу в салон», — отметила Борисова.А вот для обретения желанной фигуры, как оказалось, Дана не чурается и специальных препаратов. Она соблюдала диету, дважды была на липосакции, делала криолиполиз. Теперь Борисова принимает таблетки. «Насчет похудения – подслушала в разговоре моделей название препарата от ожирения. Продается легально, без рецепта, но не в каждой аптеке. Надо поискать. Цена – 10 тысяч за 30 таблеток на месяц. Работает», — заверила Дана. Уроженка белорусского города Мозырь показала пикантную фотографию. Звезда предстала полуобнаженной. На ней были бюстгальтер, шорты и туфли на каблуке. Борисова распустила длинные волосы, сделала сдержанный мейкап. Она наклонилась перед фотографом. «Ну не такая уж я скромница, стесняшка. Всегда поддерживаю эротику», — добавила Дана. Телеведущая откровенно говорит о своем здоровье. Она прошла курс реабилитации, чтобы избавиться от наркозависимости, старается поддерживать других людей, страдающих от пагубного пристрастия. Борисова также призналась, что у нее диагностировали биполярное расстройство. Из-за этого ей приходится принимать наркотимики.