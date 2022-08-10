Депутат Нилов не исключил запрета сервисов аренды самокатов

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что не исключает запрета сервисов аренды электросамокатов, если в ближайшее время в ПДД не пропишут, где и с какой скоростью можно передвигаться на них. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале по итогам круглого стола в Госдуме с участием автосообщества.

По его словам, этим вопросом должно заняться Правительство. «Тема-то действительно болезненная, и если в ближайшее время этот вопрос не будет всесторонне урегулирован, придется, наверное, идти на крайние меры — вплоть до запрета проката и аренды самокатов. Да, запреты — плохо, но порядок и безопасность людей должны оставаться безусловными приоритетами», — написал депутат.

Он предложил кабмину провести межведомственное совещание для оперативного внесения поправок по этому вопросу. «А иначе действительно дойдет до запрета аренды и проката. Чего не хотелось бы», — подчеркнул Нилов.

Ранее депутат депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте. Движение с телефоном в руках отвлекает их и создает непосредственную угрозу для пешеходов, считает он.