Для Недели моды, рейва и инстаграма*: 6 хайповых солнцезащитных очков в стиле Ким Кардашьян и Ренаты Литвиновой
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Для Недели моды, рейва и инстаграма*: 6 хайповых солнцезащитных очков в стиле Ким Кардашьян и Ренаты Литвиновой

Для Недели моды, рейва и инстаграма*: 6 хайповых солнцезащитных очков в стиле Ким Кардашьян и Ренаты Литвиновой

Массивные футуристичные солнцезащитные очки не сдают модных позиций. Такие модели можно найти в хайповых коллекциях Balenciaga, которые носят Ким Кардашьян и Рената Литвинова. Аналогичная новинка недавно появилась и у бренда Канье Уэста Yeezy, которую Ким по старой семейной памяти тоже прорекламировала в инстаграме*. В новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, где искать модные солнцезащитные очки как у звезд.


Рената Литвинова


Панк-скейтер Burberry Erry

1.Versace

Цена: 31 500 руб.

Очки с зеркальной серебристой монолинзой как у Ким Кардашьян можно найти и у Versace. Оригинальности модели придают закрепленные в нижней части линзы дужки.


Versace

2.Fakoshima

Цена: 11 500 руб.

Флагманом футуризма среди российских брендов является марка Константина Шиляева Fakoshima. Здесь с самого начала делали ставку на эстетику авангардной моды, киберпанка, компьютерных игр и аниме. Данные очки с гипертрофированным силуэтом cat-eye были созданы в коллаборации с еще одним концептуальным брендом — Outlaw Moscow. Модель также доступна в золотом и классическом черном оттенках.


Fakoshima

3.Polaroid Eyewear

Цена: 7 100 руб.

Компания, которая известна в первую очередь поляризационными линзами, может порадовать не только велосипедистов и сноубордистов, но и модников. В ассортименте есть и классические оправы, и вот такие яркие очки на грани спортивного стиля и рейва.


Polaroid Eyewear

4.District Vision

Цена: 24 950 руб.

Еще один спортивный бренд, у которого можно найти яркие очки в авангардном стиле, — District Vision, который продается в концепт-сторе Peak. У очков есть антибликовое и олеофобное покрытие и регулируемые носовые упоры из гипоаллергенной резины.


District Vision

5.Retrosuperfuture

Цена: 15 900 руб.

Сравнительно молодой итальянский бренд (основан в 2007 году) предлагает довольно эклектичные коллекции. Название вполне говорящее: классика и ретро тут бодро миксуются с футуризмом и креативными деталями. Эти очки с золотым напылением выполнены из цельной линзы Zeiss. Очки производят в Италии в собственных мастерских бренда. Марка, кстати, уже полюбилась как западным, так и отечественным звездам. В очках Retrosuperfuture были замечены Елена Перминова, Рианна, Льюис Хэмилтон и Павел Деревянко.


Retrosuperfuture

6.Jacquemus

Цена: 32 500 руб.

Вдохновившись образом Ренаты Литвиновой, можно присмотреться к очкам с красными линзами. Оригинальную модель можно найти у Jacquemus — широкая оправа из ацетата делает их похожими на первые модели 3D-очков.


Jacquemus

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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