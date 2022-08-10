Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке
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Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке

Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке
Футболист Дмитрий Тарасов раскрыл крамольные тайны личной жизни. Спорсмен и Анастасия Костенко старательно демонстрируют в соцсети семейную идиллию, но не отрицают, что иногда ссорятся. Как выяснилось, скандалы с женой футболист запоминает надолго, потому что его супруга закатывает ему нешуточные истерики. Стоит у пары возникнуть какому-то недопониманию, как Анастасия принимается засыпать мужа сообщениями с целью прояснить ситуацию. При этом Костенко страшно злится и припоминает спортсмену старые обиды. «Она противная, когда злая. Она злопамятная. Выносит мозг. Пишет, когда у нас недопонимание, миллиард сообщений. Она невыносимая, когда мы в ссоре. Но я ее все равно люблю», — заявил Тарасов.
Футболист, как можно заметить из его «сторис», не церемонится с супругой. И не только готов публично рассказывать о ее недостатках, но и выставлять ее в неприглядном виде в соцсети. К примеру, недавно Дмитрий запечатлел их семейное утро, но не обратил внимание, что Анастасия в кадре появилась в растянутой майке, трусах и с растрепанными, явно немытыми волосами. Костенко именно так ходит по квартире, когда на нее не направлена камера, поэтому футболиста ее вид не удивляет, а вот подписчики были шокированы неряшливостью модели. По слухам, у Тарасова не случайно столько претензий к Костенко. Поговаривают, что спортсмен изменяет жене, родившей ему троих детей, а очевидцы даже видели его флиртующим с двумя красотками в спортклубе. Да и с бывшей женой Ольгой Бузовой, как оказалось, Дмитрий продолжает поддерживать связь.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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