Дочка Розы Сябитовой откровенно поделилась впечатлениями о родах

Дочка ведущей Розы Сябитовой, Ксения родила первенца. Телеведущая стала бабушкой и наслаждается новым статусом. Она нашла время, чтобы помогать дочери и ее мужу, так как Ксения пока еще не до конца пришла в себя после рождения дочери. За судьбой Ксении следили все поклонники Розы и сильно переживали за ее наследницу. Звезда шоу «Давай поженимся!» не скрывала интересного положения дочки и активно делилась информацией о том, где и как будет рожать девушка. Сама же Ксения, по словам Сябитовой, показала себя настоящим бойцом. По негласному правилу, в семье должны были потакать прихотям беременной и делать все, чтобы ей было хорошо. В итоге наследница Розы призналась, что беременность и роды прошли хорошо — а вот до этого ее мучил токсикоз. «Меня жутко тошнило, я семь недель не вставала с кровати и почти ничего не ела. Любое поднятие головы приводило меня в полнейший ужас. Роды были неожиданными, у меня раньше времени отошли воды, но я даже этого не поняла, подумала, что непроизвольное мочеиспускание, как бывает у беременных. А уже утром поняла, что роды, так как вода продолжала выходить», — признает Ксения.Она отметила, что мамы рядом не было, поэтому брат ответ ее в роддом, где подтвердили — она начала рожать. Близкий человек помог ей сделать все необходимое, но дальше случились проблемы. «Схватки долгое время не начинались, головка малышки не опускалась, и чтобы не навредить ни ребенку ни мне, было решено делать кесарево сечение. Можно сказать, что я отделалась малой болью, сама не рожала и не мучилась так, как моя соседка по операционному боксу — она рожала 19 часов», — говорит дочь Сябитовой. Ксения шутит, что когда ей отдали малышку, то она сразу подумала: «Можно скоро и за вторым прийти! А там и за третьим-четвертым…». Правда, пока нужно восстановиться и привыкнуть к новому статусу. «Вообще, мы с мужем рассчитываем на пятерых, а уж как получится, посмотрим», — говорит молодая мама «Теленеделе звезд».