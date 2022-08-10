Дуров пожаловался на доминирование Apple
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Дуров пожаловался на доминирование Apple

Дуров пожаловался на доминирование AppleПавел Дуров раскритиковал технологические корпорации за бесконечные проверки Telegram

Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал технологические корпорации за бесконечные процедуры проверки мессенджера, которые мешают развитию продукта. Дуров пожаловался в своем Telegram-канале, что с последствиями доминирования на рынке отдельных компаний сталкиваются разработчики всех мобильных приложений.

«Наше предстоящее обновление, которое должно произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями, застряло на проверке у Apple на две недели без каких-либо объяснений или отзывов со стороны корпорации», — привел пример Дуров.

Предприниматель отметил, что если одно из десяти самых популярных приложений в мире сталкивается с подобными затянутыми процедурами, то «можно только представить неудобства, которые терпят разработчики небольших приложений». По мнению Дурова, это не только деморализует их, но и наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру.

«При этом Apple и Google взимают с разработчиков приложений 30-процентный налог, который, по их словам, покрывает ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но экономический ущерб, который Apple уже нанесла технологической отрасли, не будет устранен», — констатировал Дуров.

Ранее Дуров опроверг передачу компании Google данных пользователей Telegram. Он отметил, что мессенджер никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей. При этом оборудование корпорации используется для ряда функций в премиум-подписке Telegram.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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