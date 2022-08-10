Еда по дням недели: какие продукты вернут силу и энергию

Вадим Карасев

Крепкий иммунитет, позитивное настроение и прилив сил нам обеспечивают продукты питания. Для того чтобы еда была не только в удовольствие, но и шла на пользу, стоит прислушаться к мнению специалистов.

Еда — это не только источник энергии и сил, но и спутник успеха. Благодаря сбалансированному питанию каждый из нас может избавиться от многих неприятностей со здоровьем, скорректировать вес, а также быстро восполнить запасы витаминов и энергии. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно стоит питаться по дням недели, чтобы сохранять отличное настроение, бодрость духа и привлечь успех.

Понедельник

Начать неделю специалисты в области биоэнергетики рекомендуют с фруктов и овощей белого цвета. Отварной картофель, белый редис, фруктовые салаты из мякоти груш и яблок, а также сметанные и йогуртовые заправки повысят работоспособность, снизят утомляемость и уровень тревожности. Употребление этих продуктов поможет стать смелее, чтобы не теряться при непредвиденных обстоятельствах, а также убережет от частых перепадов настроения.

Вторник

Второй день недели идеально подходит для продуктов красного цвета. Помидоры, перец, виноград, гранат, красная рыба и говядина будут стимулировать работу мозга. Содержание в этих продуктах полезных веществ улучшит самочувствие и придаст энергии. Съеденные ядра граната или свежевыжатый сок обеспечат отличное настроение, а виноград благотворно скажется на самочувствии.

Среда

В среду лучше всего употреблять продукты, способные защитить от негативного воздействия и укрепить биополе. Справиться с такой задачей помогут фрукты и овощи оранжевого цвета. Морковь, цитрусовые, перец, абрикосы будут наполнять энергией, избавят от стресса и придадут сил для решительных шагов навстречу своему благополучию. Сохранить эмоциональное равновесие удастся благодаря сочной хурме.

Четверг

Четверг — время активной работы, когда требуется не только ответственность, но и везение. Обеспечить себя хорошим настроением, усилить интуицию и предотвратить ошибки помогут продукты зеленого цвета. Салат из свежих огурцов, брокколи, авокадо, запеченные яблоки, сельдерей обладают необходимым сочетанием полезных веществ, и благодаря им удастся заключить выгодные сделки, найти общий язык с окружением, принимать мудрые решения.

Пятница

Обрести гармонию, укрепить взаимоотношения с близкими людьми и избавиться от одиночества помогут продукты фиолетового и янтарного оттенков. Их употребление также поможет раскрыть творческие способности, найти путь к успеху и усилить собственную энергетику. Использовать для приготовления лучше всего баклажаны, фиолетовую капусту, сливы, курагу, абрикосы, персики и медовые груши.

Суббота

В субботу специалисты в области биоэнергетики рекомендуют добавить в рацион продукты черного и темно-синего цветов. Их свойства помогут защититься от сглаза и порчи, добавят уверенности и очистят ауру. Для этого подойдут: черная смородина, виноград, черная редька, чернослив, изюм.

Воскресенье

Воскресный день — время восстановления сил и укрепления иммунитета. В этот день недели лучше всего употреблять в пищу желтые овощи, фрукты и специи. Они будут благотворно влиять на эмоциональный фон помогут восстановить энергию, а также обострят предчувствия. Кроме того, желтые продукты способны притянуть финансовое изобилие. Для этих целей используют: перец, репу, кабачки, тыкву, дыню, ананасы, а также куркуму, облепиху, рябину.