Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы
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Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы

Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы
Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой, Анастасия живет с мужем и сыном в США. Екатерина и Александр Стриженовы — родители двух дочек. Старшая Анастасия получила образование в Лондоне, а после вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Семья живет в Нью-Йорке и воспитывает сына Петю. Звездная ведущая стала бабушкой еще в 2018 году. 10 августа Анастасия и Петр отмечают девятую годовщину семейной жизни. В честь этого Екатерина Стриженова опубликовала в своей соцсети свадебный снимок и написала поздравление.
«Настя и Петя, с годовщиной свадьбы! 9 лет вместе — держитесь друг за друга и берегите свою любовь!» — написала Стриженова. Анастасия поблагодарила маму за поздравления. В свою очередь, дочь Стриженовой опубликовала фото и в подписи под снимками поблагодарила родителей за торжество.
«9 лет назад, сегодня, Пе и я обвенчались и поженились — это был чудеснейший и незабываемый день в нашей жизни. Спасибо дорогим родителям, семье и друзьям за такую невероятную свадьбу, которую вы нам придумали, слепили, нарисовали, вырезали, спели, станцевали и бесконечность. любовь», — написала Анастасия. На данный момент Анастасии 34 года. Она замужем за финансистом Петром Грищенко. С будущим супругом девушка познакомилась на Тенерифе, куда поехала отдыхать вместе с мамой и сестрой. Девушка и молодой человек несколько лет дружили, но позже начали встречаться. В августе 2013-го Анастасия и Петр официально узаконили отношения. Свадьба прошла в кругу родных и друзей. Жених и невеста обвенчались в храме, в котором проходил обряд родителей Анастасии. На данный момент Стриженова и Грищенко живут в США. 3 апреля 2018 года Анастасия родила первенца. Мальчика назвали Петром.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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