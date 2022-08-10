Елена Проклова высказала свою позицию и о скандале с Софии Ротару
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Елена Проклова высказала свою позицию и о скандале с Софии Ротару

Елена Проклова высказала свою позицию и о скандале с Софии Ротару
Актриса Елена Проклова рассказала свою позицию. 75-летняя певица старается не сжигать мосты с нашей страной. 68-летняя Елена Проклова заступилась за Софию Ротару. Поп-звезда в последние годы редко выступает, дает интервью и выходит на связь с поклонниками. В конце февраля София Ротару сообщила, что находится в Киеве и молится за мир на Украине. «Это разрывает мое сердце на части», — сообщила Ротару. 7 августа, в день своего 75-летнего юбилея, певица позировала на крыльце своего родного дома в Маршинцах. «Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — отметила артистка. Певица попросила у своих поклонников помочь благотворительному фонду, который поддерживает жен и детей военнослужащих. «Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать «на публику», еще сложнее мне просить о помощи», — призналась исполнительница хита «Я назову планету именем твоим».
Ротару заявила, что отказалась от пышных торжеств, потому что сейчас не время праздновать юбилей. При этом звезда воздержалась от резких формулировок в адрес России. Из-за этого артистка даже подверглась осуждению в своей родной стране, где требуют, чтобы она заняла более Елена Проклова объяснила, почему певица старается сохранить нейтралитет и не отгораживается от россиян. Всё-таки подавляющее большинство хитов Софии Михайловны на русском языке. Она построила феноменальную карьеру в России и успешно гастролировала по нашим городам. «Я не берусь ее осуждать, я вообще стараюсь никого не осуждать в этой ситуации. Украина — это ее страна, но она не говорит ничего плохого о нас, о России. Всё-таки Софию Михайловну многое связывает с нашей страной: и творчество, и бизнес», — цитирует Woman.ru Проклову.  Звезда фильма «Будьте моим мужем» призналась, что она сама болезненно воспринимает конфликтную ситуацию с нашими ближайшими соседями. «Я расстраиваюсь и грущу из-за того, что происходит. И мне многое непонятно. Хочется верить, что всё образуется», — высказалась заслуженная артистка России. Кинодива сообщила, что ее многое связывает с Украиной, там у нее живут много друзей. Но после начала этих драматических событий она потеряла с ними связь. При этом Проклова полагает, что это произошло по техническим обстоятельствам, а не потому что они воспринимают друг друга как враги.
# Шоу-бизнес Проклова Елена
По материалам: z-aya

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