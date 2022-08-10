Еще одну игру анонсировали для Game Pass — это Inkulinati

Вадим Карасев





Для Game Pass компания Microsoft вчера представила проект Train Sim World 3, который выйдет в начале сентября и сразу станет доступен в подписке. Но это не все анонсы для подписки за последние сутки. Как сообщили разработчики Inkulinati, их игра тоже станет доступна в подписке Game Pass сразу после релиза.

В Twitter создатели Inkulinati анонсировали, что игра выходит в Xbox Game Pass и PC Game Pass сразу после релиза. На данный момент точной даты релиза у проекта нет.

Inkulinati — средневековая стратегия, в основе которой лежит рисование чернилами, а кроличий хвост может оказаться опаснее собачьего меча. Используйте живые чернила, создайте свой бестиарий, одолейте средневековых суперзвезд и овладейте тайными умениями.

Ниже можно посмотреть трейлер Inkulinati, сам проект рассчитан на одиночное прохождение.

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