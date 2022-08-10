Евгений Миронов жестко высказался об ЭКО
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Евгений Миронов жестко высказался об ЭКО

Евгений Миронов жестко высказался об ЭКО
Актер Евгений Миронов рассказал о своем отношении к искусственному оплодотворению. Артист сыграл главную роль в социальном проекте «Может быть, когда-нибудь». В картине поднимаются важные для современного общества вопросы. Сюжет новой картины, в которой 55-летний Миронов выступил еще и продюсером, строится вокруг двух бывших супругов (женскую роль играет Виктория Исакова). Они встречаются в клинике репродукции, чтобы решить — что же делать с замороженными эмбрионами. Оба главных героя уже живут новой жизнью и имеют семьи. Единственное, что их связывает, это нерожденные дети. Евгений Витальевич сообщил, что денег за данный проект не получил. Ему просто хотелось донести до людей важные вещи, многие из которых современная молодежь и люди старшего поколения не понимают.
«Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону. Или как к каким-то обыденным средствам этого мира, не понимая, что это жизнь», — сообщил Евгений Миронов в эфире шоу «Смотрите сами» для телеканала Premier. Отметим, что Евгений Миронов не любит афишировать личную жизнь — слухи о его романах появляются постоянно, но большинство поклонников считают, что сейчас он одинок. При этом у популярного актера есть сын, рожденный от суррогатной матери. Долгое время о нем никто ничего не знал, пока сам художественный руководитель Театра наций не показал его в 2020 году на одном из рождественских мероприятий. Мальчика зовут Петр и ему около семи лет. Сейчас он стал чаще появляться на репетициях в театре, правда, звездный отец не спешит рассказывать о нем и не дает выходить на сцену. По слухам, поскорее стать отцом Миронову посоветовала Алла Пугачева — инсайдер говорит, что певица посоветовала старому знакомому клинику, в которой родились ее наследники Гарри и Лиза.
# Шоу-бизнес Миронов Евгений
По материалам: z-aya

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