Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым
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Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым

Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым
Артист Гарик Харламов пошутил над одним из участников «Уральских пельменей». Юморист в эфире проекта «Плохие спортивные новости» высмеял коллегу из «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова. «Какие скандалы были на соревнованиях?» — спросил соведущую Яну Кошкину Гарик Харламов.
 «Только что спортсмен по кличке Старый П… поймал 17-тонного карася. Когда судьи попросили его показать рыбу, он сказал, что ее уже съел», — заметила Кошкина. «Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку», — отреагировал Харламов. Напомним, что Вячеслав Мясников — большой любитель игры на гитаре. У него записано несколько десятков лирических песен. В том числе и про пожилых людей.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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