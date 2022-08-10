Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым

Артист Гарик Харламов пошутил над одним из участников «Уральских пельменей». Юморист в эфире проекта «Плохие спортивные новости» высмеял коллегу из «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова. «Какие скандалы были на соревнованиях?» — спросил соведущую Яну Кошкину Гарик Харламов.«Только что спортсмен по кличке Старый П… поймал 17-тонного карася. Когда судьи попросили его показать рыбу, он сказал, что ее уже съел», — заметила Кошкина. «Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку», — отреагировал Харламов. Напомним, что Вячеслав Мясников — большой любитель игры на гитаре. У него записано несколько десятков лирических песен. В том числе и про пожилых людей.