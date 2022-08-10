«Где бы ни были, смерть настигнет вас»: саудовский дипломат упал и скончался посреди пророческой речи
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«Где бы ни были, смерть настигнет вас»: саудовский дипломат упал и скончался посреди пророческой речи

«Где бы ни были, смерть настигнет вас»: саудовский дипломат упал и скончался посреди пророческой речи

Мир обсуждает загадочную смерть дипломата из Саудовской Аравии Мохаммада аль-Кахтани, который скончался во время конференции в Каире.


Мохаммад аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Саудовский дипломат выступал с большой речью, в ходе которой рассказал о положении дел в своей стране, бизнесе, а также о недобросовестных производителях контрафактной продукции.

«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем. Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»», — сказал он.

В это время звучат аплодисменты в зале, но мужчина неожиданно оступается и падает на спину. Его пытаются подхватить помощники. Сообщается, что рядом с дипломатом была супруга и личный врач, они стали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь, но спасти его уже было нельзя.

СМИ сообщают, что у посла были проблемы со здоровьем, но пока официальную причину смерти никто не сообщал. Эксперты сходятся во мнении, что во время эмоциональной речи у дипломатического деятеля оторвался тромб, поэтому кончина наступила так стремительно. Но точные данные будут только после проведенного расследования — на это время конференция приостановлена.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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