Интерактивное кино The Quarry получает патч с повышением сложности
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Интерактивное кино The Quarry получает патч с повышением сложности

Интерактивное кино The Quarry получает патч с повышением сложности


Студия Supermassive Games в июне этого года выпустила интерактивное кино The Quarry, которое выполнено в стиле классических молодежных хорроров. Проект получил хорошие отзывы от игроков и критиков, что привело к его неплохим продажам — в июле игра сохранила за собой восьмую строчку по продажам за месяц в Британии.

Разработчики выпустили бесплатное обновление для The Quarry, которое уже доступно всем обладателям копии игры. Оно позволяет сделать игру чуть сложнее, снизив количество времени, которое отводится на QTE действия. В настройках игроки теперь могут установить параметр «Min Timer», который потребует от них повышенной реакции для прохождения напряженных моментов. Разработчики отмечают, что есть целый ряд вариантов развития событий, которые можно увидеть только при провале QTE, поэтому опытным игрокам они рекомендуют опробовать новую опцию.

Кроме повышения сложности QTE, новый патч позволяет игрокам установить отдельно английскую озвучку и любые субтитры.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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