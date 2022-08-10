Ирина Хакамада соблазняет юнцов

Политик Ирина Хакамада засветилась с поцелуем с молодым человеком. Бизнесвумен осенью прошлого года потеряла мужа Владимира Сиротинского. Отец особенной дочки политика скончался из-за сердечного приступа. Всё случилось очень быстро: супруг Хакамады внезапно потерял сознание, находясь дома. Родные вызвали «скорую», но было слишком поздно. За девять месяцев до трагедии он перенес сложную операцию. Через несколько месяцев овдовевшая Хакамада призналась в интервью, что после того, как она похоронила супруга, у неё случилось «второе рождение». Она почувствовала, что с её плеч свалился огромный груз ответственности.«Мой прекрасный муж был при этом и чудесным ребенком. Я тащила на себе двух детей. Теперь один груз свалился», — поделилась она. Похоже, что, пережив потерю мужа, Хакамада решила начать новую главу в жизни. Около недели назад она пришла на премьеру французской комедии «Убойный монтаж» с молодым спутником. Позже в Сети появились кадры, сделанные в другой день. На фото бойфренд, прислонившись к Хакамаде, нежно её целует. Известно, что таинственный «любовник» работает дизайнером бренда Emvy. В Сети он представляется публике как Грегори.